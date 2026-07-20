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Журова заявила, что не видит трагедии в уходе Петросян от Тутберидзе - РИА Новости Спорт, 20.07.2026
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22:18 20.07.2026
Журова заявила, что не видит трагедии в уходе Петросян от Тутберидзе

Журова заявила, что в ситуации с Петросян жизнь расставит все по местам

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкАделия Петросян
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / РИА Новости
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Светлана Журова заявила, что время покажет, допустила ли Аделия Петросян ошибку, уйдя из группы Этери Тутберидзе.
  • Александр Жулин предположил, что уход Петросян может быть следствием конфликта с Александрой Игнатовой (Трусовой).
  • Журова отметила, что взаимоотношения между спортсменами иногда отражаются на их решении перейти к другому тренеру, и это характерно не только для России.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Олимпийская чемпионка депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что время покажет, допустила ли трехкратная чемпионка России фигуристка Аделия Петросян ошибку, уйдя из группы Этери Тутберидзе.
В понедельник Петросян объявила об уходе от Тутберидзе.
«
"Я не говорю, что для Петросян это ошибка. Возможно, она хочет изменить свою жизнь, это важный момент. Поэтому посмотрим. Жизнь и результаты всегда покажут, кто был прав", - считает Журова.
Ранее заслуженный тренер России Александр Жулин в разговоре с РИА Новости предположил, что уход Петросян является следствием конфликта с Александрой Игнатовой (Трусовой).
"Такое возможно. Взаимоотношения между спортсменами иногда отражаются на их решении перейти к другому тренеру. Если кто-то думает, что это специфика только России, то нет. За границей то же самое. Особенно в тех видах спорта, где присутствует высокая эмоциональность и невероятная конкуренция. Слава богу, у нас много талантливых тренеров. Поэтому, уйдя от одного тренера и перейдя к другому, никогда не знаешь, чем все закончится", - добавил Журова.
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Фигурное катаниеСпортАделия ПетросянСветлана ЖуроваЭтери Тутберидзе
 
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