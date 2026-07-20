Журова заявила, что не видит трагедии в уходе Петросян от Тутберидзе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Светлана Журова заявила, что время покажет, допустила ли Аделия Петросян ошибку, уйдя из группы Этери Тутберидзе.
- Александр Жулин предположил, что уход Петросян может быть следствием конфликта с Александрой Игнатовой (Трусовой).
- Журова отметила, что взаимоотношения между спортсменами иногда отражаются на их решении перейти к другому тренеру, и это характерно не только для России.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Олимпийская чемпионка депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что время покажет, допустила ли трехкратная чемпионка России фигуристка Аделия Петросян ошибку, уйдя из группы Этери Тутберидзе.
В понедельник Петросян объявила об уходе от Тутберидзе.
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"Я не говорю, что для Петросян это ошибка. Возможно, она хочет изменить свою жизнь, это важный момент. Поэтому посмотрим. Жизнь и результаты всегда покажут, кто был прав", - считает Журова.
Ранее заслуженный тренер России Александр Жулин в разговоре с РИА Новости предположил, что уход Петросян является следствием конфликта с Александрой Игнатовой (Трусовой).
"Такое возможно. Взаимоотношения между спортсменами иногда отражаются на их решении перейти к другому тренеру. Если кто-то думает, что это специфика только России, то нет. За границей то же самое. Особенно в тех видах спорта, где присутствует высокая эмоциональность и невероятная конкуренция. Слава богу, у нас много талантливых тренеров. Поэтому, уйдя от одного тренера и перейдя к другому, никогда не знаешь, чем все закончится", - добавил Журова.