Журова заявила, что не видит трагедии в уходе Петросян от Тутберидзе

"Я не говорю, что для Петросян это ошибка. Возможно, она хочет изменить свою жизнь, это важный момент. Поэтому посмотрим. Жизнь и результаты всегда покажут, кто был прав", - считает Журова.

"Такое возможно. Взаимоотношения между спортсменами иногда отражаются на их решении перейти к другому тренеру. Если кто-то думает, что это специфика только России, то нет. За границей то же самое. Особенно в тех видах спорта, где присутствует высокая эмоциональность и невероятная конкуренция. Слава богу, у нас много талантливых тренеров. Поэтому, уйдя от одного тренера и перейдя к другому, никогда не знаешь, чем все закончится", - добавил Журова.