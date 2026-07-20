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В Госдуме объяснили логику Трампа провести в США новый ЧМ по футболу - РИА Новости Спорт, 20.07.2026
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Футбол
 
12:58 20.07.2026 (обновлено: 13:56 20.07.2026)
В Госдуме объяснили логику Трампа провести в США новый ЧМ по футболу

Журова назвала желание Трампа вновь принять ЧМ по футболу предвыборной риторикой

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСветлана Журова
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Светлана Журова считает, что заявление Трампа о желании вновь принять чемпионат мира является частью его предвыборной риторики.
  • Она подчеркнула, что проведение крупных международных соревнований должно оцениваться с точки зрения их долгосрочного наследия, и привела в пример положительный опыт России.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Заявление президента США Дональда Трампа о желании вновь принять чемпионат мира по футболу является частью предвыборной риторики, сказала РИА Новости олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова.
Ранее Трамп заявил, что США хотели бы снова принять чемпионат мира по футболу, но уже без совместного проведения турнира с Мексикой и Канадой.
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"Очевидно, чемпионат в США им понравился. Вероятно, он оказался успешным и с финансовой точки зрения. Но мне кажется, что подобные заявления Трампа - во многом предвыборная риторика. Он понимает, что чемпионат мира оставил у американцев положительные впечатления, и старается использовать это в политических целях", - сказала Журова.
Она подчеркнула, что проведение крупных международных соревнований должно оцениваться прежде всего с точки зрения их долгосрочного наследия. "Россия тоже получила огромную пользу от проведения чемпионата мира по футболу и Олимпиады. В отличие от многих стран, мы не просто строим объекты под конкретное мероприятие, но потом и продолжаем использовать их десятилетиями. Чемпионат мира также оставил серьезное наследие - в регионах остались современные стадионы и инфраструктура. Именно так и нужно оценивать подобные турниры с точки зрения долгосрочного наследия", - сказала Журова.
"Вообще, спорт должен приносить позитив, а не становиться поводом для постоянного поиска негатива. На мой взгляд, Россия получила от проведения крупных международных соревнований очень много плюсов", - добавила она.
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