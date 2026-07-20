Краткий пересказ от РИА ИИ Светлана Журова считает, что заявление Трампа о желании вновь принять чемпионат мира является частью его предвыборной риторики.

Она подчеркнула, что проведение крупных международных соревнований должно оцениваться с точки зрения их долгосрочного наследия, и привела в пример положительный опыт России.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Заявление президента США Дональда Трампа о желании вновь принять чемпионат мира по футболу является частью предвыборной риторики, сказала РИА Новости олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова.

Ранее Трамп заявил, что США хотели бы снова принять чемпионат мира по футболу, но уже без совместного проведения турнира с Мексикой и Канадой.

"Очевидно, чемпионат в США им понравился. Вероятно, он оказался успешным и с финансовой точки зрения. Но мне кажется, что подобные заявления Трампа - во многом предвыборная риторика. Он понимает, что чемпионат мира оставил у американцев положительные впечатления, и старается использовать это в политических целях", - сказала Журова.

Она подчеркнула, что проведение крупных международных соревнований должно оцениваться прежде всего с точки зрения их долгосрочного наследия. "Россия тоже получила огромную пользу от проведения чемпионата мира по футболу и Олимпиады. В отличие от многих стран, мы не просто строим объекты под конкретное мероприятие, но потом и продолжаем использовать их десятилетиями. Чемпионат мира также оставил серьезное наследие - в регионах остались современные стадионы и инфраструктура. Именно так и нужно оценивать подобные турниры с точки зрения долгосрочного наследия", - сказала Журова.