WTA ввела обязательное генетическое тестирование для теннисисток, пишут СМИ

По данным источника. если у спортсменки обнаружится ген, определяющий мужской пол организма, она сможет выступать на турнирах WTA только с подтвержденной нечувствительностью к андрогенам или другим расстройством полового развития. В случае отказа от тестирования к теннисисткам могут быть применены дисциплинарные меры.