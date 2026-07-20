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WTA ввела обязательное генетическое тестирование для теннисисток, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 20.07.2026
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Теннис
 
13:30 20.07.2026 (обновлено: 13:44 20.07.2026)
WTA ввела обязательное генетическое тестирование для теннисисток, пишут СМИ

WTA ввела генетическое тестирование на определение пола для теннисисток

© Фото : Пресс-служба WTAРоссийская теннисистка Дарья Касаткина
Российская теннисистка Дарья Касаткина - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото : Пресс-служба WTA
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Женская теннисная ассоциация (WTA) ввела обязательное генетическое тестирование на наличие гена SRY для теннисисток.
  • При обнаружении гена, определяющего мужской пол, спортсменка сможет выступать на турнирах WTA только при наличии подтвержденной нечувствительности к андрогенам или другого расстройства полового развития.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Женская теннисная ассоциация (WTA) ввела обязательное генетическое тестирование на определение пола для теннисисток, сообщает журналист Бен Ротенберг в соцсети X.
Спортсменкам предстоит пройти тест на наличие гена SRY, при его отсутствии теннисистки допускаются к турнирам под эгидой WTA. Отмечается, что тест будет проводиться один раз, поскольку генетический состав не меняется в течение жизни человека. Новые правила вступили в силу с 1 июля.
По данным источника. если у спортсменки обнаружится ген, определяющий мужской пол организма, она сможет выступать на турнирах WTA только с подтвержденной нечувствительностью к андрогенам или другим расстройством полового развития. В случае отказа от тестирования к теннисисткам могут быть применены дисциплинарные меры.
В марте Международный олимпийский комитет (МОК) ввел новую политику в женских соревнованиях, согласно которой участие могут принимать только биологические женщины. Право на участие также будет определяться путем скрининга гена SRY.
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