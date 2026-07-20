Выпускник Сириуса рассказал, как пересдал ЕГЭ по физике на 100 баллов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Выпускник Президентского Лицея "Сириус" и студент ИТ-специалитета Тимур Тухватуллин, набравший 96 баллов на ЕГЭ по физике, решил пересдать экзамен.
- Тимур Тухватуллин набрал 100 баллов на пересдаче ЕГЭ по физике.
- По словам Тимура, ему не хватило времени для решения всех задач по физике в первый раз, и он тренировался решать задачи быстрее перед пересдачей.
СИРИУС, 20 июл – РИА Новости. Выпускник Президентского Лицея "Сириус" и студент ИТ-специалитета Тимур Тухватуллин, набравший 96 баллов на ЕГЭ по физике, решил пересдать экзамен, чтобы доказать самому себе, что может превзойти свой уже достаточно высокий результат, рассказали РИА Новости в Президентском Лицее "Сириус".
Тимур Тухватуллин сейчас учится на втором курсе ИТ-специалитета, экспериментальной программы интегрированного среднего и высшего образования, которая реализуется Научно-технологическим университетом совместно с Президентским Лицеем "Сириус". Наставником Тимура по ЕГЭ был Артем Воронов, учитель физики Президентского Лицея "Сириус".
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"Тимур Тухватуллин, выпускник Лицея и студент ИТ-специалитета, набрал 96 баллов на ЕГЭ по физике, но решился на пересдачу, чтобы доказать прежде всего самому себе, что может больше. Тимур получил заветные 100 баллов", - сказали агентству в Лицее.
По словам самого Тимура, ему не хватило отведенного времени для решения всех задач по физике. Перед тем, как пойти на пересдачу, он тренировался решать задачи за меньшее количество времени и поэтому был уверен в своих силах.
"Мне хотелось узнать, могу ли я добиться максимума, изменив лишь стратегию. Вопрос 100 баллов стоял не в знаниях, а в том, смогу ли я работать быстро, эффективно распорядиться временем на экзамене и не допустить ошибок. Принимая решение о пересдаче, я не опасался потерять все. Напротив, я был предельно уверен в собственных силах", - рассказал РИА Новости Тимур Тухватуллин.
Выпускник добавил, что на пробных экзаменах в Лицее он ни разу не получил менее 85 баллов и его знания позволили ему претендовать на самый высокий результат.