Выпускник Сириуса рассказал, как пересдал ЕГЭ по физике на 100 баллов

Краткий пересказ от РИА ИИ Выпускник Президентского Лицея "Сириус" и студент ИТ-специалитета Тимур Тухватуллин, набравший 96 баллов на ЕГЭ по физике, решил пересдать экзамен.

Тимур Тухватуллин набрал 100 баллов на пересдаче ЕГЭ по физике.

По словам Тимура, ему не хватило времени для решения всех задач по физике в первый раз, и он тренировался решать задачи быстрее перед пересдачей.

СИРИУС, 20 июл – РИА Новости. Выпускник Президентского Лицея "Сириус" и студент ИТ-специалитета Тимур Тухватуллин, набравший 96 баллов на ЕГЭ по физике, решил пересдать экзамен, чтобы доказать самому себе, что может превзойти свой уже достаточно высокий результат, рассказали РИА Новости в Президентском Лицее "Сириус".

Тимур Тухватуллин сейчас учится на втором курсе ИТ-специалитета, экспериментальной программы интегрированного среднего и высшего образования, которая реализуется Научно-технологическим университетом совместно с Президентским Лицеем "Сириус". Наставником Тимура по ЕГЭ был Артем Воронов, учитель физики Президентского Лицея "Сириус".

"Тимур Тухватуллин, выпускник Лицея и студент ИТ-специалитета, набрал 96 баллов на ЕГЭ по физике, но решился на пересдачу, чтобы доказать прежде всего самому себе, что может больше. Тимур получил заветные 100 баллов", - сказали агентству в Лицее.

По словам самого Тимура, ему не хватило отведенного времени для решения всех задач по физике. Перед тем, как пойти на пересдачу, он тренировался решать задачи за меньшее количество времени и поэтому был уверен в своих силах.

"Мне хотелось узнать, могу ли я добиться максимума, изменив лишь стратегию. Вопрос 100 баллов стоял не в знаниях, а в том, смогу ли я работать быстро, эффективно распорядиться временем на экзамене и не допустить ошибок. Принимая решение о пересдаче, я не опасался потерять все. Напротив, я был предельно уверен в собственных силах", - рассказал РИА Новости Тимур Тухватуллин.