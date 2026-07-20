Краткий пересказ от РИА ИИ Энди Бернем отказался проводить выборы после прихода к власти и заявил о своей легитимности.

51% респондентов опроса, проведенного компанией Survation для газеты Daily Mail, поддерживают проведение новых выборов.

Бернем заявил, что будет придерживаться предвыборного манифеста лейбористов от 2024 года, но также может осуществить большие изменения на его основе.

ЛОНДОН, 20 июл - РИА Новости. Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем отказался проводить выборы после своего прихода к власти и заявил, что является легитимным лидером.

В понедельник состоялась передача власти Бернему от уходящего Кира Стармера . Многие в стране считают, что Бернем должен провести новые выборы, так как в 2024 году страна голосовала за партию под руководством другого лидера. Так, согласно опросу, проведенному компанией Survation для газеты Daily Mail, 51% респондентов поддерживают проведение выборов.

"У нас парламентская демократия, и, как мы убедились за долгое время, если кто-то располагает большинством депутатов в палате общин, очевидно, что у него есть легитимность", - заявил Бернем в интервью британским телеканалам после приезда на Даунинг-стрит, отвечая на вопрос, нужны ли новые выборы.

Он отметил, что будет придерживаться предвыборного манифеста лейбористов от 2024 года.