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Бернем отказался проводить новые выборы в Великобритании - РИА Новости, 20.07.2026
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16:18 20.07.2026
Бернем отказался проводить новые выборы в Великобритании

Новый премьер Британии Энди Бернем отказался проводить выборы

© REUTERS / Isabel InfantesЭнди Бернем на Даунинг стрит, 10 в Лондоне
Энди Бернем на Даунинг стрит, 10 в Лондоне - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© REUTERS / Isabel Infantes
Энди Бернем на Даунинг стрит, 10 в Лондоне
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Энди Бернем отказался проводить выборы после прихода к власти и заявил о своей легитимности.
  • 51% респондентов опроса, проведенного компанией Survation для газеты Daily Mail, поддерживают проведение новых выборов.
  • Бернем заявил, что будет придерживаться предвыборного манифеста лейбористов от 2024 года, но также может осуществить большие изменения на его основе.
ЛОНДОН, 20 июл - РИА Новости. Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем отказался проводить выборы после своего прихода к власти и заявил, что является легитимным лидером.
В понедельник состоялась передача власти Бернему от уходящего Кира Стармера. Многие в стране считают, что Бернем должен провести новые выборы, так как в 2024 году страна голосовала за партию под руководством другого лидера. Так, согласно опросу, проведенному компанией Survation для газеты Daily Mail, 51% респондентов поддерживают проведение выборов.
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"У нас парламентская демократия, и, как мы убедились за долгое время, если кто-то располагает большинством депутатов в палате общин, очевидно, что у него есть легитимность", - заявил Бернем в интервью британским телеканалам после приезда на Даунинг-стрит, отвечая на вопрос, нужны ли новые выборы.
Он отметил, что будет придерживаться предвыборного манифеста лейбористов от 2024 года.
"Я буду верен тому, что говорится в манифесте, но есть также большие изменения, которые я могу осуществить, исходя из этого манифеста", - добавил он.
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