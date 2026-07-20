Бернем отказался проводить новые выборы в Великобритании

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Энди Бернем отказался проводить выборы после прихода к власти и заявил о своей легитимности.
- 51% респондентов опроса, проведенного компанией Survation для газеты Daily Mail, поддерживают проведение новых выборов.
- Бернем заявил, что будет придерживаться предвыборного манифеста лейбористов от 2024 года, но также может осуществить большие изменения на его основе.
ЛОНДОН, 20 июл - РИА Новости. Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем отказался проводить выборы после своего прихода к власти и заявил, что является легитимным лидером.
В понедельник состоялась передача власти Бернему от уходящего Кира Стармера. Многие в стране считают, что Бернем должен провести новые выборы, так как в 2024 году страна голосовала за партию под руководством другого лидера. Так, согласно опросу, проведенному компанией Survation для газеты Daily Mail, 51% респондентов поддерживают проведение выборов.
"У нас парламентская демократия, и, как мы убедились за долгое время, если кто-то располагает большинством депутатов в палате общин, очевидно, что у него есть легитимность", - заявил Бернем в интервью британским телеканалам после приезда на Даунинг-стрит, отвечая на вопрос, нужны ли новые выборы.
Он отметил, что будет придерживаться предвыборного манифеста лейбористов от 2024 года.
"Я буду верен тому, что говорится в манифесте, но есть также большие изменения, которые я могу осуществить, исходя из этого манифеста", - добавил он.