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В ВОГ назвали недопуск детей к Европейским играм глухих дискриминацией - РИА Новости Спорт, 20.07.2026
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22:33 20.07.2026
В ВОГ назвали недопуск детей к Европейским играм глухих дискриминацией

Президент ВОГ назвал недопуск детей к Европейским играм глухих дискриминацией

© Всероссийское общество глухихВсероссийское общество глухих
Всероссийское общество глухих - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Всероссийское общество глухих
Всероссийское общество глухих. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посольство РФ в Берлине сообщило, что Германская ассоциация спорта глухих по согласованию с правительством ФРГ запретила российским спортсменам участвовать в Европейских юношеских играх глухих.
  • Игры должны пройти в Ганновере в августе.
  • Президент Всероссийского общества глухих Александр Бочков назвал запрет актом дискриминации по национальному и расовому признакам и подчеркнул, что спорт должен оставаться вне политики.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Запрет на участие российских детей в Европейских юношеских играх глухих - это акт дискриминации по национальному признаку, спорт должен оставаться вне политики, сообщил РИА Новости президент Всероссийского общества глухих Александр Бочков.
Посольство РФ в Берлине сообщило в понедельник, что Германская ассоциация спорта глухих по согласованию с правительством ФРГ приняла решение не допустить российских спортсменов к участию в Европейских юношеских играх глухих, которые должны пройти в Ганновере в августе.
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"Запрет участия российских детей с нарушениями слуха в Европейских юношеских играх глухих является актом дискриминации по национальному и расовому признакам. Спорт должен оставаться вне политики, он не должен становиться заложником политических игр и решений", - сказал Бочков.
Он подчеркнул, что главный принцип спорта - это объединение участников и болельщиков во всем мире, а не разделение людей по цвету кожи, социальному происхождению, языку общения и месту рождения.
"Особенно цинично выглядят действия Европейской спортивной ассоциации глухих, наносящей удар по невинным детям, лишенным слуха", - сказал Бочков.
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