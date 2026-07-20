В ВОГ назвали недопуск детей к Европейским играм глухих дискриминацией

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Запрет на участие российских детей в Европейских юношеских играх глухих - это акт дискриминации по национальному признаку, спорт должен оставаться вне политики, сообщил РИА Новости президент Всероссийского общества глухих Александр Бочков.

"Запрет участия российских детей с нарушениями слуха в Европейских юношеских играх глухих является актом дискриминации по национальному и расовому признакам. Спорт должен оставаться вне политики, он не должен становиться заложником политических игр и решений", - сказал Бочков.

Он подчеркнул, что главный принцип спорта - это объединение участников и болельщиков во всем мире, а не разделение людей по цвету кожи, социальному происхождению, языку общения и месту рождения.