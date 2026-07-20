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"Использование "народа Германии", который якобы "не согласен с участием России в соревнованиях", как фигового листа показывает прямую вовлеченность правящего класса Германии как непосредственного участника конфликта на стороне неонацистских сил Украины - последователей идеологии преступника и террориста Бандеры, по сути продолжающих нацистскую политику гитлеровской Германии по признанию неполноценными неугодных славянских рас с последующим их тотальным уничтожением", - сказал Бочков.