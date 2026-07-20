Краткий пересказ от РИА ИИ
- Германская ассоциация спорта глухих приняла решение не допустить российских спортсменов к участию в Европейских юношеских играх глухих.
- Президент ВОГ Александр Бочков заявил, что этот запрет показывает прямую вовлеченность Германии как участника конфликта на стороне неонацистских сил Украины.
- Он надеется, что национальные спортивные федерации обратят внимание на подобные решения чиновников европейского спорта глухих.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Запрет Германии на участие российских детей в Европейских юношеских играх глухих показывает ее прямую вовлеченность как непосредственного участника конфликта на стороне неонацистских сил Украины, заявил РИА Новости президент Всероссийского общества глухих (ВОГ) Александр Бочков.
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"Использование "народа Германии", который якобы "не согласен с участием России в соревнованиях", как фигового листа показывает прямую вовлеченность правящего класса Германии как непосредственного участника конфликта на стороне неонацистских сил Украины - последователей идеологии преступника и террориста Бандеры, по сути продолжающих нацистскую политику гитлеровской Германии по признанию неполноценными неугодных славянских рас с последующим их тотальным уничтожением", - сказал Бочков.
Он подчеркнул, что ВОГ выступает за равные возможности для всех глухих спортсменов. Также президент общества выразил надежду, что на подобные решения чиновников европейского спорта глухих обратят внимание национальные спортивные федерации со всего мира.
"После Победы, мы уверены: интересы детей и ценности честного и чистого спорта будут поставлены выше политических интересов отдельных лиц, ставящих целью раскол мирового сообщества глухих ради личных корыстных целей и карьерного роста в мире слышащих", - заключил Бочков.