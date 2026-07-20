Краткий пересказ от РИА ИИ
- Точным огнем артиллерии ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ под Новопавловкой в Днепропетровской области.
- Опорный пункт был оборудован по стандартам НАТО и имел крепкие перекрытия и пулеметные установки, его уничтожение заняло не более двух часов.
ДОНЕЦК, 20 июл — РИА Новости. Точным огнем артиллерии ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ, оборудованный по стандартам НАТО, под Новопавловкой в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости наводчик артиллерийского орудия группировки войск "Центр", младший сержант Никита Крапивин.
Подразделение выполняет боевые задачи на днепропетровском направлении, уничтожая укрепления и живую силу противника огнем 152-миллиметровых самоходных артиллерийских орудий 2С5 "Гиацинт-С".
Минобороны назвало цели удара по одесскому порту
Вчера, 09:00
"В районе населенного пункта Новопавловка был обнаружен натовский опорник с крепкими перекрытиями и с пулеметными установками. И мы орудиями точно попадали в каждую из этих установок", — сказал Крапивин.
Он также отметил, что вся огневая работа корректировалась с помощью дронов и заняла не более двух часов.
О себе младший сержант рассказал, что на данный момент ему 23 года, он был призван на срочную службу из Челябинска в 2020 году. Спустя девять месяцев подписал контракт, принимает участие в СВО с первого дня.
Минобороны РФ в воскресенье сообщало, что подразделения российской группировки войск "Центр" нанесли поражение украинским вооруженным формированиям в районах ряда населенных пунктов, в том числе в районе Новопавловки в Днепропетровской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18