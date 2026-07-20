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Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ под Новопавловкой - РИА Новости, 20.07.2026
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Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ под Новопавловкой

ВС РФ уничтожили опорник ВСУ под Новопавловкой, оборудованный по стандартам НАТО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Точным огнем артиллерии ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ под Новопавловкой в Днепропетровской области.
  • Опорный пункт был оборудован по стандартам НАТО и имел крепкие перекрытия и пулеметные установки, его уничтожение заняло не более двух часов.
ДОНЕЦК, 20 июл — РИА Новости. Точным огнем артиллерии ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ, оборудованный по стандартам НАТО, под Новопавловкой в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости наводчик артиллерийского орудия группировки войск "Центр", младший сержант Никита Крапивин.
Подразделение выполняет боевые задачи на днепропетровском направлении, уничтожая укрепления и живую силу противника огнем 152-миллиметровых самоходных артиллерийских орудий 2С5 "Гиацинт-С".
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"В районе населенного пункта Новопавловка был обнаружен натовский опорник с крепкими перекрытиями и с пулеметными установками. И мы орудиями точно попадали в каждую из этих установок", — сказал Крапивин.
Он также отметил, что вся огневая работа корректировалась с помощью дронов и заняла не более двух часов.
О себе младший сержант рассказал, что на данный момент ему 23 года, он был призван на срочную службу из Челябинска в 2020 году. Спустя девять месяцев подписал контракт, принимает участие в СВО с первого дня.
Минобороны РФ в воскресенье сообщало, что подразделения российской группировки войск "Центр" нанесли поражение украинским вооруженным формированиям в районах ряда населенных пунктов, в том числе в районе Новопавловки в Днепропетровской области.
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