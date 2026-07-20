Краткий пересказ от РИА ИИ Точным огнем артиллерии ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ под Новопавловкой в Днепропетровской области.

Опорный пункт был оборудован по стандартам НАТО и имел крепкие перекрытия и пулеметные установки, его уничтожение заняло не более двух часов.

ДОНЕЦК, 20 июл — РИА Новости. Точным огнем артиллерии ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ, оборудованный по стандартам НАТО, под Новопавловкой в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости наводчик артиллерийского орудия группировки войск "Центр", младший сержант Никита Крапивин.

Подразделение выполняет боевые задачи на днепропетровском направлении, уничтожая укрепления и живую силу противника огнем 152-миллиметровых самоходных артиллерийских орудий 2С5 "Гиацинт-С".

"В районе населенного пункта Новопавловка был обнаружен натовский опорник с крепкими перекрытиями и с пулеметными установками. И мы орудиями точно попадали в каждую из этих установок", — сказал Крапивин.

Он также отметил, что вся огневая работа корректировалась с помощью дронов и заняла не более двух часов.

О себе младший сержант рассказал, что на данный момент ему 23 года, он был призван на срочную службу из Челябинска в 2020 году. Спустя девять месяцев подписал контракт, принимает участие в СВО с первого дня.