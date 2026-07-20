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Президент Никарагуа пообещал не допустить сторонников США к власти - РИА Новости, 21.07.2026
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19:51 20.07.2026 (обновлено: 08:40 21.07.2026)
Президент Никарагуа пообещал не допустить сторонников США к власти

Ортега пообещал не допустить возвращения сторонников США к власти в Никарагуа

© AP Photo / Alfredo ZunigaПрезидент Никарагуа Даниэль Ортега во время выступления в Манагуа
Президент Никарагуа Даниэль Ортега во время выступления в Манагуа - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© AP Photo / Alfredo Zuniga
Президент Никарагуа Даниэль Ортега во время выступления в Манагуа. Архивное фото
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МЕХИКО, 20 июл - РИА Новости. Правительство Никарагуа не допустит возвращения к власти политических сил, которые поддерживаются США, а против участников попыток дестабилизации будут применяться действующие законы, заявил сопрезидент Никарагуа Даниэль Ортега на торжественном мероприятии по случаю 47-й годовщины Сандинистской революции.
"Здесь закончилась история о том, что партии, поставленные янки, поставленные сомосистами (сторонники и члены режима семьи Сомоса, правившей Никарагуа с 1930-х по 1979 год - ред.), снова придут к власти. Никогда, никогда, никогда", - заявил Ортега в ходе выступления в Манагуа, которое показал телевизионный Canal 4.
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По словам никарагуанского лидера, власти намерены совершенствовать законодательство, чтобы "поставить заслон путчистам предателям родины", которые даже при финансовой поддержке США не смогут прийти к власти.
Ортега вновь обвинил оппозицию и иностранные силы в организации массовых протестов 2018 года, которые в Манагуа рассматривают как попытку государственного переворота. По его утверждению, заговорщики использовали американское финансирование для подготовки людей с целью свержения правительства Сандинистского фронта национального освобождения.
Он призвал сторонников правительства не поддаваться на провокации и при любых попытках спровоцировать насилие обращаться в полицию. По словам Ортеги, лица, пытающиеся организовать беспорядки, будут задерживаться и привлекаться к ответственности в соответствии с законом.
Президент заявил, что власти продолжат реализацию социальных программ, включая строительство жилья, школ, больниц и поддержку малообеспеченных семей, назвав сохранение мира главным условием дальнейшего развития страны.
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