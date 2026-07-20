Президент Никарагуа пообещал не допустить сторонников США к власти

Президент Никарагуа Даниэль Ортега во время выступления в Манагуа. Архивное фото

Президент Никарагуа Даниэль Ортега во время выступления в Манагуа

© AP Photo / Alfredo Zuniga Президент Никарагуа Даниэль Ортега во время выступления в Манагуа

МЕХИКО, 20 июл - РИА Новости. Правительство Никарагуа не допустит возвращения к власти политических сил, которые поддерживаются США, а против участников попыток дестабилизации будут применяться действующие законы, заявил сопрезидент Никарагуа Даниэль Ортега на торжественном мероприятии по случаю 47-й годовщины Сандинистской революции.

"Здесь закончилась история о том, что партии, поставленные янки, поставленные сомосистами (сторонники и члены режима семьи Сомоса, правившей Никарагуа с 1930-х по 1979 год - ред.), снова придут к власти. Никогда, никогда, никогда", - заявил Ортега в ходе выступления в Манагуа, которое показал телевизионный Canal 4

По словам никарагуанского лидера, власти намерены совершенствовать законодательство, чтобы "поставить заслон путчистам предателям родины", которые даже при финансовой поддержке США не смогут прийти к власти.

Ортега вновь обвинил оппозицию и иностранные силы в организации массовых протестов 2018 года, которые в Манагуа рассматривают как попытку государственного переворота. По его утверждению, заговорщики использовали американское финансирование для подготовки людей с целью свержения правительства Сандинистского фронта национального освобождения.

Он призвал сторонников правительства не поддаваться на провокации и при любых попытках спровоцировать насилие обращаться в полицию. По словам Ортеги, лица, пытающиеся организовать беспорядки, будут задерживаться и привлекаться к ответственности в соответствии с законом.