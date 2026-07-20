В Сети появились редкие кадры Винер с внуками

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В Сети появились кадры бывшего тренера сборной России по художественной гимнастики Ирины Винер с внуками.

Их опубликовала невестка Винер Александра. Экс-тренер находится в аэропорту вместе с младшими внуками Эйтаном и Зоей.

Винер 77 лет, с 2001 по 2025 год она являлась главным тренером сборной России по художественной гимнастике, с 2008 по 2024 год возглавляла Всероссийскую федерацию художественной гимнастики.