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В Сети появились редкие кадры Винер с внуками - РИА Новости Спорт, 20.07.2026
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15:11 20.07.2026
В Сети появились редкие кадры Винер с внуками

В Сети опубликовали кадры экс-тренера сборной России Ирины Винер с внуками

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Памятный концерт Жириновский. Начало в Москве - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В Сети появились кадры бывшего тренера сборной России по художественной гимнастики Ирины Винер с внуками.
Их опубликовала невестка Винер Александра. Экс-тренер находится в аэропорту вместе с младшими внуками Эйтаном и Зоей.
© Фото : соцсетиИрина Винер с внуками
Ирина Винер с внуками - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото : соцсети
Ирина Винер с внуками
Младшие внуки Винер родились во втором браке ее единственного сына Антона.
© Фото : соцсетиИрина Винер с внуками
Ирина Винер с внуками - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото : соцсети
Ирина Винер с внуками
Винер 77 лет, с 2001 по 2025 год она являлась главным тренером сборной России по художественной гимнастике, с 2008 по 2024 год возглавляла Всероссийскую федерацию художественной гимнастики.
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