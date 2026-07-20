По словам аналитика, ни киевский режим, ни его западных союзников на самом деле не слишком интересует, что происходит с армией Украины.

"Никто, похоже, об этом не беспокоится. Было бы гораздо лучше, если бы мы это прекратили, но никто не хочет этого делать", — добавил Макгрегор.