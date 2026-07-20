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"Русские это уничтожили". События на СВО привели в ужас полковника ВС США - РИА Новости, 20.07.2026
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03:15 20.07.2026 (обновлено: 12:23 20.07.2026)
"Русские это уничтожили". События на СВО привели в ужас полковника ВС США

Аналитик Макгрегор: ВС России быстро уничтожают все, что ВСУ выводят на поле боя

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСамоходно-артиллерийская установка 2С23 "Нона-СВК" группировки войск "Центр" ведет огонь по цели во время боевой подготовки артиллеристов в зоне проведения СВО
Самоходно-артиллерийская установка 2С23 Нона-СВК группировки войск Центр ведет огонь по цели во время боевой подготовки артиллеристов в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Самоходно-артиллерийская установка 2С23 "Нона-СВК" группировки войск "Центр" ведет огонь по цели во время боевой подготовки артиллеристов в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что российские войска уничтожают все, что украинцы выводят на поле боя.
  • По словам Макгрегора, украинская армия несет катастрофические потери.
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Российские войска моментально уничтожают все, что украинцы выводят на поле боя, заявил полковник ВС США в отставке, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.
"Сколько у Украины реально войск на передовой? Последние данные о потерях, которые я видел, просто катастрофические. Каждый раз, когда украинцы что-то выводят на поле боя, русские это уничтожают. Это как гигантская газонокосилка, которая движется по газону и каждый день проходит все дальше и дальше. Скоро просто не останется травы, которую она может скосить. И, по-моему, именно это сейчас и происходит на Украине", — отметил он.
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По словам аналитика, ни киевский режим, ни его западных союзников на самом деле не слишком интересует, что происходит с армией Украины.
"Никто, похоже, об этом не беспокоится. Было бы гораздо лучше, если бы мы это прекратили, но никто не хочет этого делать", — добавил Макгрегор.
По данным Минобороны, российские войска за прошедшие сутки освободили населенный пункт Вольное в Днепропетровской области. ВСУ потеряли более полутора тысяч военнослужащих.
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