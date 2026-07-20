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Жулин допустил, что причиной ухода Петросян является конфликт с Трусовой - РИА Новости Спорт, 20.07.2026
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21:15 20.07.2026
Жулин допустил, что причиной ухода Петросян является конфликт с Трусовой

Жулин предположил, что причиной ухода Петросян от Тутберидзе является Трусова

© Алексей ДаничевФигуристка Александра Трусова
Фигуристка Александра Трусова - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Алексей Даничев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Жулин предположил, что уход Аделии Петросян из группы Этери Тутберидзе может быть следствием конфликта с Александрой Игнатовой (Трусовой).
  • В понедельник Петросян объявила об уходе от Тутберидзе, а в июне стало известно, что Трусова вновь тренируется в группе тренера.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Заслуженный тренер России Александр Жулин в разговоре с РИА Новости предположил, что уход Аделии Петросян из группы Этери Тутберидзе является следствием конфликта с Александрой Игнатовой (Трусовой).
В понедельник Петросян объявила об уходе от Тутберидзе. В июне стало известно, что Трусова вновь тренируется в группе тренера.
"Это потому что Трусова пришла. Без понятия по поводу конфликта, но логически это можно предположить", - сказал Жулин.
Петросян 19 лет, в феврале она выступала на зимних Олимпийских играх в Италии и заняла шестое место. Фигуристка является трехкратной чемпионкой России и трехкратной победительницей Финала Гран-при России.
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
Источник назвал причину ухода Петросян от Тутберидзе
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Фигурное катаниеСпортАделия ПетросянАлександр ЖулинЭтери Тутберидзе
 
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