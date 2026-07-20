Жулин допустил, что причиной ухода Петросян является конфликт с Трусовой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Жулин предположил, что уход Аделии Петросян из группы Этери Тутберидзе может быть следствием конфликта с Александрой Игнатовой (Трусовой).
- В понедельник Петросян объявила об уходе от Тутберидзе, а в июне стало известно, что Трусова вновь тренируется в группе тренера.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Заслуженный тренер России Александр Жулин в разговоре с РИА Новости предположил, что уход Аделии Петросян из группы Этери Тутберидзе является следствием конфликта с Александрой Игнатовой (Трусовой).
В понедельник Петросян объявила об уходе от Тутберидзе. В июне стало известно, что Трусова вновь тренируется в группе тренера.
"Это потому что Трусова пришла. Без понятия по поводу конфликта, но логически это можно предположить", - сказал Жулин.
Петросян 19 лет, в феврале она выступала на зимних Олимпийских играх в Италии и заняла шестое место. Фигуристка является трехкратной чемпионкой России и трехкратной победительницей Финала Гран-при России.