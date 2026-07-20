В пяти российских регионах объявили ракетную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ракетная опасность объявлена в Липецкой области, о чем сообщил Артамонов в канале на платформе «Макс».
- Ракетная опасность также объявлена в Калужской, Курской, Воронежской и Тульской областях.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территориях Липецкой, Калужской, Курской, Воронежской и Тульской областей.
"Ракетная опасность по всей Липецкой области", - написал Артамонов в канале на платформе "Макс".
Движение по Крымскому мосту временно перекрыли
Вчера, 01:35
Кроме того, о ракетной опасности в Калужской области сообщил глава региона Владислав Шапша.
"Курская область: ракетная опасность", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оперштаба Курской области.
Также губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил ракетную опасность в регионе.
"Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена ракетная опасность", - сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18