Трамп назвал прошедший ЧМ по футболу самым безопасным в истории

Сборная Испании во второй раз в истории вышла в финал чемпионата мира и завоевала свой второй титул, повторив успех 2010 года. При этом сам турнир стал историческим: впервые на мировом первенстве выступили 48 национальных сборных, а матчи одновременно принимали три страны — США, Канада и Мексика.