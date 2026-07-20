Трамп назвал прошедший ЧМ по футболу самым безопасным в истории

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп заявил, что прошедший чемпионат мира по футболу стал самым безопасным и зрелищным в истории благодаря работе правоохранительных органов.
- Сборная Испании обыграла команду Аргентины в финальном матче чемпионата мира и завоевала свой второй титул.
- Турнир стал историческим: впервые на мировом первенстве выступили 48 национальных сборных, а матчи одновременно принимали три страны — США, Канада и Мексика.
ВАШИНГТОН, 20 июл – РИА Новости. Прошедший чемпионат мира по футболу стал самым безопасным и зрелищным в истории благодаря работе правоохранительных органов, заявил президент США Дональд Трамп, выразив благодарность организаторам турнира.
"Чемпионат мира по футболу обернулся грандиозным успехом! Я хочу поблагодарить всех причастных, но в особенности - наши великолепные правоохранительные органы. Уважение, которое все к ним испытывают, вместе с их любовью к нашей стране сделали этот великий чемпионат самым безопасным и зрелищным чемпионатом мира в истории с большим отрывом!", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Сборная Испании в воскресенье обыграла команду Аргентины в финальном матче в Нью-Йорке, вырвав победу в дополнительное время со счетом 1:0.
Сборная Испании во второй раз в истории вышла в финал чемпионата мира и завоевала свой второй титул, повторив успех 2010 года. При этом сам турнир стал историческим: впервые на мировом первенстве выступили 48 национальных сборных, а матчи одновременно принимали три страны — США, Канада и Мексика.