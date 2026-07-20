Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал прошедший ЧМ по футболу самым безопасным в истории - РИА Новости Спорт, 20.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
21:12 20.07.2026
Трамп назвал прошедший ЧМ по футболу самым безопасным в истории

Трамп назвал ЧМ по футболу самым безопасным и зрелищным в истории

© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© AP Photo / Carolyn Kaster
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп заявил, что прошедший чемпионат мира по футболу стал самым безопасным и зрелищным в истории благодаря работе правоохранительных органов.
  • Сборная Испании обыграла команду Аргентины в финальном матче чемпионата мира и завоевала свой второй титул.
  • Турнир стал историческим: впервые на мировом первенстве выступили 48 национальных сборных, а матчи одновременно принимали три страны — США, Канада и Мексика.
ВАШИНГТОН, 20 июл – РИА Новости. Прошедший чемпионат мира по футболу стал самым безопасным и зрелищным в истории благодаря работе правоохранительных органов, заявил президент США Дональд Трамп, выразив благодарность организаторам турнира.
"Чемпионат мира по футболу обернулся грандиозным успехом! Я хочу поблагодарить всех причастных, но в особенности - наши великолепные правоохранительные органы. Уважение, которое все к ним испытывают, вместе с их любовью к нашей стране сделали этот великий чемпионат самым безопасным и зрелищным чемпионатом мира в истории с большим отрывом!", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Сборная Испании в воскресенье обыграла команду Аргентины в финальном матче в Нью-Йорке, вырвав победу в дополнительное время со счетом 1:0.
Сборная Испании во второй раз в истории вышла в финал чемпионата мира и завоевала свой второй титул, повторив успех 2010 года. При этом сам турнир стал историческим: впервые на мировом первенстве выступили 48 национальных сборных, а матчи одновременно принимали три страны — США, Канада и Мексика.
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
В Госдуме объяснили логику Трампа провести в США новый ЧМ по футболу
Вчера, 12:58
 
ФутболЧМ по футболу 2026СпортДональд Трамп
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Испания
    Аргентина
    1
    0
  • Теннис
    Отменен
    П. Кудерметова
    А. Корнеева
  • Футбол
    Завершен
    Ротор
    СКА-Хабаровск
    1
    0
  • Футбол
    21.07 21:30
    Уолсолл
    Астон Вилла
  • Футбол
    21.07 22:00
    Ларн
    Црвена Звезда
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала