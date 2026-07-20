Трамп считает, что имеет право вносить изменения в спорт, заявила Роднина

Краткий пересказ от РИА ИИ Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что президент США Дональд Трамп считает своим правом вносить серьезные изменения в спорт.

Дональд Трамп заявил о желании вновь провести чемпионат мира по футболу в США, но уже без Мексики и Канады.

Роднина критикует руководство спортивных организаций за уступки политическим лидерам и выражает обеспокоенность по поводу нарушения принципа честной игры (fair-play).

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию депутат Госдумы Ирина Роднина заявила РИА Новости, что президент США Дональд Трамп, ранее объявивший о желании вновь провести чемпионат мира по футболу, считает своим правом вносить серьезные изменения в спорт.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы вновь провести чемпионат мира по футболу в США, но уже без Мексики и Канады. Мировое первенство впервые в истории прошло с участием 48 национальных команд и также в первый раз на территории трех стран - США, Канады и Мексики.

"Трамп может много чего заявлять. Он ведь не знает, что такое понятие fair-play, честная игра, если требует отменить красную карточку футболисту сборной США. Это первый показатель того, что человек и близко не стоял рядом со спортом. Кроме гольфа и, может быть, бейсбола. И ему наплевать на регламент и правила соревнований. Он считает, что имеет право что-то менять в спорте. Мы можем много что говорить, но вносить такие изменения в спорт по своей прихоти", - сказала Роднина.

Ранее Трамп заявил, что обращался в Международную федерацию футбола (ФИФА) после удаления нападающего сборной США Фоларина Балогана в 1/16 финала чемпионата мира, а также поблагодарил организацию за исправление "огромной несправедливости". Президент ФИФА Джанни Инфантино в ответ на критику отверг обвинения в давлении на организацию при решении отложить дисквалификацию Балогана, подчеркнув, что ее органы являются независимыми, хотя сам он регулярно обсуждает с Трампом вопросы, связанные с чемпионатом мира, в том числе ситуацию вокруг игрока американской национальной команды.

"Самое ужасное, что руководство спортивных организаций идет на это. И это не смешно. Хотя у ФИФА есть много хороших решений. Но когда идут такие послабления, то почему мы удивляемся тому, что МОК принимает какие-то не те решения. И что топчутся на месте международные федерации. Почему-то принцип fair-play относится лишь к спортсменам, но не к руководству стран и федераций. Сроки проведения следующих чемпионатов мира ведь уже определены", - сказала Роднина.