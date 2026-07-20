США нанесли мощный удар по Ирану, заявил Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные нанесли мощный удар по Ирану.
- По его словам, это ответ на атаки со стороны ИРИ на прошлой неделе.
ВАШИНГТОН, 20 июл — РИА Новости. Американские военные нанесли мощный уран по Ирану, утверждает президент США Дональд Трамп.
"Сегодня ночью мы снова нанесли по ним очень мощный удар", — сказал он журналистам.
По словам главы Белого дома, обстрелы посвящены военнослужащим, погибшим в результате атак со стороны ИРИ на прошлой неделе.
Ранее ночью CENTCOM объявило о начале очередной волны ударов по Ирану. По данным местных СМИ, в городах Бендер-Махшер и Бендер-Хомейни, а также в провинциях Систан и Белуджистан прогремели взрывы.
Вашингтон и Тегеран возобновили обстрелы по объектам друг друга 8 июля. Трамп тогда заявил, что перемирие больше не действует, обвинив ближневосточную страну в нападении на коммерческие суда в Ормузском проливе. В ночь на воскресенье Иран сообщил о закрытии морского прохода до тех пор, пока США не прекратят вмешательство в дела региона.
Новый виток эскалации произошел всего спустя три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.