США нанесли мощный удар по Ирану, заявил Трамп

"Сегодня ночью мы снова нанесли по ним очень мощный удар", — сказал он журналистам.

Вашингтон и Тегеран возобновили обстрелы по объектам друг друга 8 июля. Трамп тогда заявил, что перемирие больше не действует, обвинив ближневосточную страну в нападении на коммерческие суда в Ормузском проливе. В ночь на воскресенье Иран сообщил о закрытии морского прохода до тех пор, пока США не прекратят вмешательство в дела региона.