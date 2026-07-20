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Титов рассказал о переговорах с "Хайнаньскими авиалиниями" - РИА Новости, 20.07.2026
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04:27 20.07.2026
Титов рассказал о переговорах с "Хайнаньскими авиалиниями"

Титов сообщил о переговорах по запуску прямого рейса с Хайнаня на Сахалин

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБорис Титов
Борис Титов - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Борис Титов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Представители российской стороны провели встречу с «Хайнаньскими авиалиниями» по вопросу запуска прямых рейсов из Хайнаня в Южно-Сахалинск.
  • Борис Титов отметил схожесть экономик островов, включая рыбную промышленность, сельское хозяйство и туризм.
ООН, 20 июл – РИА Новости. Представители российской стороны провели встречу с "Хайнаньскими авиалиниями" по вопросу запуска прямых рейсов из Хайнаня в Южно-Сахалинск, заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.
"Вот уже встречались с "Хайнаньскими авиалиниями", чтобы они прямой рейс сделали из Санья или Хайкоу, да, вторая столица Хайнаня, прямо в Южно-Сахалинск", – сказал он российским журналистам.
Титов отметил, что у островов очень похожая экономика: "с одной стороны, это рыбная промышленность, сельское хозяйство, но, с другой стороны, это туризм".
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ХайнаньЮжно-СахалинскРоссияБорис ТитовЭкономика
 
 
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