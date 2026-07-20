Титов рассказал о переговорах с "Хайнаньскими авиалиниями"

ООН, 20 июл – РИА Новости. Представители российской стороны провели встречу с "Хайнаньскими авиалиниями" по вопросу запуска прямых рейсов из Хайнаня в Южно-Сахалинск, заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

Титов отметил, что у островов очень похожая экономика: "с одной стороны, это рыбная промышленность, сельское хозяйство, но, с другой стороны, это туризм".