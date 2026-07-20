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КТК сообщил о новой атаке беспилотников на танкер - РИА Новости, 20.07.2026
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10:58 20.07.2026 (обновлено: 11:53 20.07.2026)
КТК сообщил о новой атаке беспилотников на танкер

КТК сообщил о новой атаке беспилотников на танкер, пожар ликвидирован

© Фото : Каспийский трубопроводный консорциумНефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума
Нефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото : Каспийский трубопроводный консорциум
Нефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 19 июля два танкера на нефтетерминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море подверглись атаке БПЛА.
  • 20 июля КТК сообщил о новой атаке беспилотников на танкер на своем терминале, возникший пожар был ликвидирован, погрузка нефти остановлена.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил о новой атаке беспилотников 20 июля на танкер на своем терминале, возникшей пожар ликвидирован, погрузка нефти вновь остановлена.
Два танкера на нефтетерминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море в воскресенье, 19 июля, подверглись целенаправленной террористической атаке БПЛА.
Как сообщила компания, погрузка нефти была остановлена, но уже вечером 19 июля возобновлена.
"Террористическая атака была резко осуждена МИД и минэнерго Республики Казахастан, в заявлениях было указано что такие нападения на сугубо гражданские объекты являются недопустимым посягательством на экономические интересы Республики Казахстан. Однако несмотря на то, что указанные заявления безусловно были получены адресатами, 20 июля 2026 года вновь был атакован гражданский морской танкер на морском терминале КТК", - сказано в заявлении КТК.
Уточняется, что атака была произведена на танкер Nelsa, находившийся на погрузке у одного из трех выносных причальных устройств (ВПУ-1).
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"Пожар в течение нескольких часов был ликвидирован силами погрузочных бригад танкера и силами аварийного реагирования на плавсредсвах КТК. … Погрузка нефти остановлена, разлива нефти и ее воспламенения в танках не допущено", - добавили в КТК.
Танкер сохранил плавучесть. По данным КТК, интернациональный экипаж был эвакуирован на буксирах КТК в составе 22 человек, за исключением капитана и старшего помощника капитана.
"Ожидаем, что страны-участницы КТК осудят указанные атаки и в рамках неукоснительного соблюдения норм международного права выработают практические меры по остановке террористических нападений на инфраструктуру экспорта углеводородного сырья добытого международными консорциумами на территории Республики Казахстан", - заявили в КТК.
Нефтепроводная система Каспийского трубопроводного консорциума - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны.
Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - Россия (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
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