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В Чувашии стартовали состязания по легкой атлетике среди ветеранов СВО - РИА Новости Спорт, 20.07.2026
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18:35 20.07.2026 (обновлено: 20:05 20.07.2026)
В Чувашии стартовали состязания по легкой атлетике среди ветеранов СВО

В Чебоксарах стартовали состязания по легкой атлетике среди ветеранов СВО

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЛегкая атлетика
Легкая атлетика - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более ста ветеранов СВО с инвалидностью приехали на Всероссийские соревнования по легкой атлетике в Чебоксары.
  • В первый соревновательный день спортсмены определят сильнейших в нескольких дисциплинах, включая бег, метание диска и прыжок в длину.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июл - РИА Новости. Более 100 ветеранов СВО с инвалидностью приехали на всероссийские соревнования по легкой атлетике в Чебоксары, сообщил глава Чувашии Олег Николаев.
"Сегодня вместе с министром спорта России Михаилом Владимировичем Дегтяревым дали старт первому в истории России всероссийскому физкультурному мероприятию по легкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата среди ветеранов специальной военной операции", - написал Николаев в канале на платформе "Макс".
Соревнования проводятся Паралимпийским комитетом России при поддержке министерства спорта РФ, Российского спортивного фонда и министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики.
"Сегодня Чебоксары объединили более ста участников из 28 регионов страны и Центрального спортивного клуба армии… Сегодня на старт выходят настоящие герои. За каждым – история мужества, стойкости и верности Родине. Выполняя боевые задачи, они уже доказали, что способны преодолевать любые испытания. Теперь своим примером они вдохновляют всю страну, показывая, что сила духа сильнее любых обстоятельств", - отметил глава Чувашии.
Он добавил, что честь Чувашии защищают шесть уроженцев республики.
По данным сайта Паралимпийского комитета России, в первый соревновательный день спортсмены определят сильнейших в беге на 100, 400 и 1 500 метров, метании диска и прыжке в длину. Во вторник участники разыграют медали в толкании ядра, метании копья, беге на 200 и 800 метров.
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