В Чувашии стартовали состязания по легкой атлетике среди ветеранов СВО

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июл - РИА Новости. Более 100 ветеранов СВО с инвалидностью приехали на всероссийские соревнования по легкой атлетике в Чебоксары, сообщил глава Чувашии Олег Николаев.

По данным сайта Паралимпийского комитета России, в первый соревновательный день спортсмены определят сильнейших в беге на 100, 400 и 1 500 метров, метании диска и прыжке в длину. Во вторник участники разыграют медали в толкании ядра, метании копья, беге на 200 и 800 метров.