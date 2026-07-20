Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ.
- Потери украинских вооруженных формирований составили более 350 военнослужащих, а также боевая бронированная машина, девять автомобилей и два артиллерийских орудия.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", улучшив тактическое положение, уничтожили за сутки свыше 350 военнослужащих ВСУ, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, двух бригад морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новотроицкое, Артема, Грузское, Белозерское, Доброполье Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области," - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Потери украинских вооруженных формирований составили более 350 военнослужащих, а также боевая бронированная машина, девять автомобилей и два артиллерийских орудия.