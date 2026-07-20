ВСУ за сутки потеряли более 350 боевиков в зоне действий "Центра"

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", улучшив тактическое положение, уничтожили за сутки свыше 350 военнослужащих ВСУ, сообщило в понедельник Минобороны РФ.

Потери украинских вооруженных формирований составили более 350 военнослужащих, а также боевая бронированная машина, девять автомобилей и два артиллерийских орудия.