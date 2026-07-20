Стармер завершил работу на посту британского премьера

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кир Стармер объявил о завершении работы на посту премьер-министра Великобритании.
- Вскоре он посетит короля Карла III, чтобы попросить об отставке.
- Его преемником станет Энди Бернем.
ЛОНДОН, 20 июл — РИА Новости. Уходящий с должности премьер Великобритании Кир Стармер объявил о завершении своей работы.
"Я скоро посещу Его Величество, чтобы попросить у него об отставке и завершить свое пребывание на посту премьер-министра. Моя работа завершилась", — сказал он.
Политик возглавлял британское правительство почти два года. За время его правления страна столкнулась с экономическими проблемами, протестами из-за миграционной политики и политическими скандалами. Он был ярым сторонником Украины, готовился отправить войска в эту страну и оказывал многомиллиардную помощь ВСУ.
Около сотни депутатов-лейбористов призвали премьера уйти в отставку после провала партии на местных выборах в мае. Его преемником станет Энди Бернем.
Новый глава кабинета министров занимал посты в правительствах Тони Блэра и Гордона Брауна. С 2007 по 2010 год он был главным секретарем Казначейства, министром здравоохранения, а также культуры, СМИ и спорта. С 2011-го — теневым министром здравоохранения и образования. В 2017 году стал мэром Большого Манчестера.