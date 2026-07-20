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Стармер завершил работу на посту британского премьера - РИА Новости, 20.07.2026
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13:22 20.07.2026 (обновлено: 14:21 20.07.2026)
Стармер завершил работу на посту британского премьера

Кир Стармер объявил о завершении своей работы на посту британского премьера

© REUTERS / Isabel InfantesКир Стармер выступает с заявлением на Даунинг-стрит в Лондоне. 20 июля 2026 года
Кир Стармер выступает с заявлением на Даунинг-стрит в Лондоне. 20 июля 2026 года - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© REUTERS / Isabel Infantes
Кир Стармер выступает с заявлением на Даунинг-стрит в Лондоне. 20 июля 2026 года
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кир Стармер объявил о завершении работы на посту премьер-министра Великобритании.
  • Вскоре он посетит короля Карла III, чтобы попросить об отставке.
  • Его преемником станет Энди Бернем.
ЛОНДОН, 20 июл — РИА Новости. Уходящий с должности премьер Великобритании Кир Стармер объявил о завершении своей работы.
"Я скоро посещу Его Величество, чтобы попросить у него об отставке и завершить свое пребывание на посту премьер-министра. Моя работа завершилась", — сказал он.
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Политик возглавлял британское правительство почти два года. За время его правления страна столкнулась с экономическими проблемами, протестами из-за миграционной политики и политическими скандалами. Он был ярым сторонником Украины, готовился отправить войска в эту страну и оказывал многомиллиардную помощь ВСУ.
Около сотни депутатов-лейбористов призвали премьера уйти в отставку после провала партии на местных выборах в мае. Его преемником станет Энди Бернем.
Новый глава кабинета министров занимал посты в правительствах Тони Блэра и Гордона Брауна. С 2007 по 2010 год он был главным секретарем Казначейства, министром здравоохранения, а также культуры, СМИ и спорта. С 2011-го — теневым министром здравоохранения и образования. В 2017 году стал мэром Большого Манчестера.
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