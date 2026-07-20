Стармер завершил работу на посту британского премьера

Кир Стармер выступает с заявлением на Даунинг-стрит в Лондоне. 20 июля 2026 года

Кир Стармер выступает с заявлением на Даунинг-стрит в Лондоне. 20 июля 2026 года

© REUTERS / Isabel Infantes Кир Стармер выступает с заявлением на Даунинг-стрит в Лондоне. 20 июля 2026 года

Краткий пересказ от РИА ИИ Кир Стармер объявил о завершении работы на посту премьер-министра Великобритании.

Вскоре он посетит короля Карла III, чтобы попросить об отставке.

Его преемником станет Энди Бернем.

ЛОНДОН, 20 июл — РИА Новости. Уходящий с должности премьер Великобритании Кир Стармер объявил о Уходящий с должности премьер Великобритании Кир Стармер объявил о завершении своей работы.

"Я скоро посещу Его Величество, чтобы попросить у него об отставке и завершить свое пребывание на посту премьер-министра. Моя работа завершилась", — сказал он.

Политик возглавлял британское правительство почти два года. За время его правления страна столкнулась с экономическими проблемами, протестами из-за миграционной политики и политическими скандалами. Он был ярым сторонником Украины, готовился отправить войска в эту страну и оказывал многомиллиардную помощь ВСУ

Около сотни депутатов-лейбористов призвали премьера уйти в отставку после провала партии на местных выборах в мае. Его преемником станет Энди Бернем.