Краткий пересказ от РИА ИИ
- США начали новую волну ударов по Ирану, заявило Центральное командование армии страны.
- Приказ об этом отдал президент Дональд Трамп, отметили там.
НЬЮ-ЙОРК, 20 июл — РИА Новости. Соединенные Штаты начали новую волну ударов по Ирану, сообщило Центральное командование Вооруженных сил страны.
"Американские силы по указанию главнокомандующего начали новую серию ударов по Ирану", — говорится в публикации в соцсети Х.
Иранские СМИ тем временем сообщают о взрывах в Сирике и Бендер-Аббасе на юге республики, а также о работе ПВО в районе АЭС в Бушере.
США возобновили удары по ИРИ в ночь на 8 июля, обвинив ее в атаках на коммерческие суда в Ормузском проливе. Тегеран назвал это нарушением достигнутых договоренностей и начал бить по американским военным базам на Ближнем Востоке. Новый виток эскалации произошел спустя всего три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.
Ранее сегодня газета The Washington Post утверждала, что Вашингтон готовится к широкомасштабной войне, наращивая военное присутствие в регионе. О переброске туда американской боевой авиации и самолетов-заправщиков также писала The Wall Street Journal.
При этом официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи заявил, что она получила предложения о прекращении огня, однако раскрыть подробности дипломат отказался.