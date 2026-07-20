Краткий пересказ от РИА ИИ США начали новую волну ударов по Ирану, заявило Центральное командование армии страны.

Приказ об этом отдал президент Дональд Трамп, отметили там.

НЬЮ-ЙОРК, 20 июл — РИА Новости. Соединенные Штаты начали новую волну ударов по Ирану, сообщило Центральное командование Вооруженных сил страны.

"Американские силы по указанию главнокомандующего начали новую серию ударов по Ирану", — говорится в публикации в соцсети Х

Иранские СМИ тем временем сообщают о взрывах в Сирике и Бендер-Аббасе на юге республики, а также о работе ПВО в районе АЭС в Бушере.

США возобновили удары по ИРИ в ночь на 8 июля, обвинив ее в атаках на коммерческие суда в Ормузском проливе . Тегеран назвал это нарушением достигнутых договоренностей и начал бить по американским военным базам на Ближнем Востоке. Новый виток эскалации произошел спустя всего три недели после того, как стороны подписали меморандум , предполагающий завершение конфликта.

Ранее сегодня газета The Washington Post утверждала, что Вашингтон готовится к широкомасштабной войне, наращивая военное присутствие в регионе. О переброске туда американской боевой авиации и самолетов-заправщиков также писала The Wall Street Journal.