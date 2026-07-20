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США начали новую волну ударов по Ирану - РИА Новости, 20.07.2026
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23:19 20.07.2026 (обновлено: 23:49 20.07.2026)
США начали новую волну ударов по Ирану

США начали новую волну ударов по Ирану по приказу Трампа

© AP Photo / U.S. NavyПосадка американского истребителя на авианосец USS Gerald R. Ford
Посадка американского истребителя на авианосец USS Gerald R. Ford - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© AP Photo / U.S. Navy
Посадка американского истребителя на авианосец USS Gerald R. Ford. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США начали новую волну ударов по Ирану, заявило Центральное командование армии страны.
  • Приказ об этом отдал президент Дональд Трамп, отметили там.
НЬЮ-ЙОРК, 20 июл — РИА Новости. Соединенные Штаты начали новую волну ударов по Ирану, сообщило Центральное командование Вооруженных сил страны.
"Американские силы по указанию главнокомандующего начали новую серию ударов по Ирану", — говорится в публикации в соцсети Х.
Здание МИД Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
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Вчера, 13:11
Иранские СМИ тем временем сообщают о взрывах в Сирике и Бендер-Аббасе на юге республики, а также о работе ПВО в районе АЭС в Бушере.
США возобновили удары по ИРИ в ночь на 8 июля, обвинив ее в атаках на коммерческие суда в Ормузском проливе. Тегеран назвал это нарушением достигнутых договоренностей и начал бить по американским военным базам на Ближнем Востоке. Новый виток эскалации произошел спустя всего три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.
Ранее сегодня газета The Washington Post утверждала, что Вашингтон готовится к широкомасштабной войне, наращивая военное присутствие в регионе. О переброске туда американской боевой авиации и самолетов-заправщиков также писала The Wall Street Journal.
При этом официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи заявил, что она получила предложения о прекращении огня, однако раскрыть подробности дипломат отказался.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
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Вчера, 08:00
 
В миреСШАДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против ИранаИранОрмузский проливВооруженные силы СШАЦентральное командование ВС США
 
 
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