США готовятся к широкомасштабной войне против Ирана, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США готовятся к широкомасштабной войне с Ираном, наращивая военное присутствие в регионе, пишет газета WP.
- При этом размах операции ограничен из-за нехватки ракет ПВО и дальнобойных боеприпасов, а также невозможности быстро перебросить дополнительные подразделения.
ВАШИНГТОН, 20 июл — РИА Новости. США готовятся к широкомасштабной войне с Ираном, наращивая военное присутствие в регионе, пишет газета The Washington Post со ссылкой на американского чиновника.
"При этом размах операции ограничен из-за нехватки ракет ПВО и дальнобойных боеприпасов, а также невозможности быстро перебросить дополнительные подразделения в этот район. <...> Я не думаю, что Белый дом об этом знает", — сказал собеседник агентства.
Накануне WSJ также сообщила, что Соединенные Штаты перебрасывают из Европы на Ближний Восток дополнительную боевую авиацию и самолеты-заправщики.
В ночь на 8 июля США возобновили удары по Ирану, обвинив его в атаках на коммерческие суда в Ормузском проливе. Тегеран назвал это нарушением достигнутых договоренностей и начал бить по американским военным базам на Ближнем Востоке. Новый виток эскалации произошел всего спустя три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.