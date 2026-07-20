США готовятся к широкомасштабной войне против Ирана, пишут СМИ

"При этом размах операции ограничен из-за нехватки ракет ПВО и дальнобойных боеприпасов, а также невозможности быстро перебросить дополнительные подразделения в этот район. <...> Я не думаю, что Белый дом об этом знает", — сказал собеседник агентства.