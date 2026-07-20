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США готовятся к широкомасштабной войне против Ирана, пишут СМИ - РИА Новости, 20.07.2026
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07:47 20.07.2026 (обновлено: 11:30 20.07.2026)
США готовятся к широкомасштабной войне против Ирана, пишут СМИ

WP: США готовятся к масштабным военным действиям против Ирана

© REUTERS / Dedi HayunСамолеты-дозаправщики ВВС США в аэропорте имени Бен-Гуриона, Израиль
Самолеты-дозаправщики ВВС США в аэропорте имени Бен-Гуриона, Израиль - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© REUTERS / Dedi Hayun
Самолеты-дозаправщики ВВС США в аэропорте имени Бен-Гуриона, Израиль
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США готовятся к широкомасштабной войне с Ираном, наращивая военное присутствие в регионе, пишет газета WP.
  • При этом размах операции ограничен из-за нехватки ракет ПВО и дальнобойных боеприпасов, а также невозможности быстро перебросить дополнительные подразделения.
ВАШИНГТОН, 20 июл — РИА Новости. США готовятся к широкомасштабной войне с Ираном, наращивая военное присутствие в регионе, пишет газета The Washington Post со ссылкой на американского чиновника.
"При этом размах операции ограничен из-за нехватки ракет ПВО и дальнобойных боеприпасов, а также невозможности быстро перебросить дополнительные подразделения в этот район. <...> Я не думаю, что Белый дом об этом знает", — сказал собеседник агентства.
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Накануне WSJ также сообщила, что Соединенные Штаты перебрасывают из Европы на Ближний Восток дополнительную боевую авиацию и самолеты-заправщики.
В ночь на 8 июля США возобновили удары по Ирану, обвинив его в атаках на коммерческие суда в Ормузском проливе. Тегеран назвал это нарушением достигнутых договоренностей и начал бить по американским военным базам на Ближнем Востоке. Новый виток эскалации произошел всего спустя три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.
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В миреИранСШАБлижний ВостокВооруженные силы СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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