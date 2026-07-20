Рубио высказался о визите Си Цзиньпина после заявлений Трампа в адрес Китая

Краткий пересказ от РИА ИИ Госсекретарь Марко Рубио заявил, что подготовка к сентябрьскому визиту председателя КНР Си Цзиньпина в США продолжается.

Дональд Трамп заявлял о предполагаемом визите Си Цзиньпина в Белый дом 24 или 26 сентября, а также о запланированной встрече с китайским лидером на саммите АТЭС в КНР в ноябре.

ВАШИНГТОН, 20 июл — РИА Новости. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что подготовка к сентябрьскому визиту председателя КНР Си Цзиньпина продолжается, несмотря на обвинения президента США Дональда Трампа о якобы имевшем место вмешательстве Пекина в американские выборы.

Трамп ранее заявлял, что, помимо контактов на G20 , у него с китайским лидером запланирована встреча на саммите АТЭС в КНР в ноябре, также предполагается визит Си Цзиньпина в Белый дом — ориентировочно 24 или 26 сентября.

"Мы ожидаем, что визит состоится в сентябре", — приводит слова Рубио агентство Блумберг.

Глава Госдепа добавил, что Китай продолжает присылать своих представителей для подготовки визита.

Ранее Трамп заявил, что в 2020 году Китай якобы делал все возможное, чтобы помешать его переизбранию, а сотрудники американских спецслужб намеренно скрывали эти сведения от Белого дома.