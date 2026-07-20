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Рубио высказался о визите Си Цзиньпина после заявлений Трампа в адрес Китая - РИА Новости, 20.07.2026
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06:24 20.07.2026 (обновлено: 17:05 20.07.2026)
Рубио высказался о визите Си Цзиньпина после заявлений Трампа в адрес Китая

Рубио: визит Си Цзиньпина в США в сентябре в силе, несмотря на обвинения Трампа

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госсекретарь Марко Рубио заявил, что подготовка к сентябрьскому визиту председателя КНР Си Цзиньпина в США продолжается.
  • Дональд Трамп заявлял о предполагаемом визите Си Цзиньпина в Белый дом 24 или 26 сентября, а также о запланированной встрече с китайским лидером на саммите АТЭС в КНР в ноябре.
ВАШИНГТОН, 20 июл — РИА Новости. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что подготовка к сентябрьскому визиту председателя КНР Си Цзиньпина продолжается, несмотря на обвинения президента США Дональда Трампа о якобы имевшем место вмешательстве Пекина в американские выборы.
Трамп ранее заявлял, что, помимо контактов на G20, у него с китайским лидером запланирована встреча на саммите АТЭС в КНР в ноябре, также предполагается визит Си Цзиньпина в Белый дом — ориентировочно 24 или 26 сентября.
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"Мы ожидаем, что визит состоится в сентябре", — приводит слова Рубио агентство Блумберг.
Глава Госдепа добавил, что Китай продолжает присылать своих представителей для подготовки визита.
Ранее Трамп заявил, что в 2020 году Китай якобы делал все возможное, чтобы помешать его переизбранию, а сотрудники американских спецслужб намеренно скрывали эти сведения от Белого дома.
Посольство КНР в Вашингтоне заявило РИА Новости, что Китай никогда не вмешивался и не будет вмешиваться в президентские выборы в США.
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