Рубио высказался о визите Си Цзиньпина после заявлений Трампа в адрес Китая

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госсекретарь Марко Рубио заявил, что подготовка к сентябрьскому визиту председателя КНР Си Цзиньпина в США продолжается.
- Дональд Трамп заявлял о предполагаемом визите Си Цзиньпина в Белый дом 24 или 26 сентября, а также о запланированной встрече с китайским лидером на саммите АТЭС в КНР в ноябре.
ВАШИНГТОН, 20 июл — РИА Новости. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что подготовка к сентябрьскому визиту председателя КНР Си Цзиньпина продолжается, несмотря на обвинения президента США Дональда Трампа о якобы имевшем место вмешательстве Пекина в американские выборы.
"Мы ожидаем, что визит состоится в сентябре", — приводит слова Рубио агентство Блумберг.
Глава Госдепа добавил, что Китай продолжает присылать своих представителей для подготовки визита.
Ранее Трамп заявил, что в 2020 году Китай якобы делал все возможное, чтобы помешать его переизбранию, а сотрудники американских спецслужб намеренно скрывали эти сведения от Белого дома.
Посольство КНР в Вашингтоне заявило РИА Новости, что Китай никогда не вмешивался и не будет вмешиваться в президентские выборы в США.
Рубио рассказал о противоречиях между США и Китаем
14 мая, 04:40