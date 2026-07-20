Умер экс-игрок и тренер сборной Англии Кевин Киган

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кевин Киган, бывший футболист и тренер сборной Англии по футболу, скончался на 76-м году жизни.
- Смерть Кигана наступила в результате онкологического заболевания, диагностированного на четвертой стадии в январе.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Бывший футболист и тренер сборной Англии по футболу Кевин Киган скончался на 76-м году жизни в результате онкологического заболевания, сообщает Sky Sports.
В январе Кигану была диагностирована четвертая стадия рака.
"С огромной скорбью сообщаем, что Кевин Киган скончался в возрасте 75 лет. Бывший игрок и тренер сборной Англии боролся с раком и последние мгновения жизни провел в окружении жены и дочерей. Кевин, двукратный обладатель "Золотого мяча", был любимым мужем, отцом и дедушкой. Семья хотела бы поблагодарить потрясающий медперсонал Кевина за всю поддержку. Это очень трудное время, и семья просит возможности для личного пространства и уединения", - говорится в заявлении семьи Кигана.
Киган стал обладателем "Золотого мяча" в 1978 и 1979 годах. Помимо "Ньюкасла", он выступал за английские клубы "Ливерпуль", "Сканторп Юнайтед", "Саутгемптон", немецкий "Гамбург" и австралийский "Блэктаун Сити". В составе "Ливерпуля" Киган стал трехкратным чемпионом Англии, двукратным обладателем Суперкубка Англии и Кубка УЕФА, победителем Кубка страны и Кубка европейских чемпионов. В качестве футболиста "Гамбурга" англичанин стал чемпионом Германии и обладателем Кубка страны.
После завершения спортивной карьеры Киган возглавлял "Ньюкасл", "Фулхэм", "Манчестер Юнайтед", а также сборную Англии.