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Слуцкий назвал Бернема достойным продолжателем дела Бориса Джонсона - РИА Новости, 20.07.2026
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18:56 20.07.2026
Слуцкий назвал Бернема достойным продолжателем дела Бориса Джонсона

Слуцкий назвал Энди Бернема достойным продолжателем дела Бориса Джонсона

© AP Photo / Kirsty WigglesworthЭнди Бернем
Энди Бернем - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Энди Бернем. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Энди Бернем стал новым премьер-министром Великобритании после отставки Кира Стармера.
  • Он заявил, что поддержка Украины при нем останется "непоколебимой".
  • Слуцкий считает, что новый премьер-министр Великобритании является достойным продолжателем дела Бориса Джонсона.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Новый премьер Великобритании Энди Бернем является достойным продолжателем дела бывшего премьера страны Бориса Джонсона, похоронившего в марте 2022 года "стамбульский мирный договор", заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее король Великобритании Карл III принял отставку Кира Стармера, а Бернем официально вступил в должность. Новый премьер успел заявить, что поддержка Украины при нем не изменится и останется "непоколебимой".
"Первые слова нового британского премьера Энди Бернема о поддержке Украины и обещании позвонить (Владимиру - ред.) Зеленскому. Достойный продолжатель дела Бориса Джонсона, похоронившего в марте 2022 (года - ред.) стамбульский мирный договор", - сказал Слуцкий.
По мнению парламентария, Лондон, очевидно, сохранит преемственность курса на продолжение "войны до последнего украинца" и оголтелую русофобию во внешней политике.
"Россию этим не удивить. Мы будем идти к целям СВО и отстаивать свои национальные интересы и безопасность", - заключил он.
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