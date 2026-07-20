Краткий пересказ от РИА ИИ Энди Бернем стал новым премьер-министром Великобритании после отставки Кира Стармера.

Он заявил, что поддержка Украины при нем останется "непоколебимой".

Слуцкий считает, что новый премьер-министр Великобритании является достойным продолжателем дела Бориса Джонсона.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Новый премьер Великобритании Энди Бернем является достойным продолжателем дела бывшего премьера страны Бориса Джонсона, похоронившего в марте 2022 года "стамбульский мирный договор", заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее король Великобритании Карл III принял отставку Кира Стармера, а Бернем официально вступил в должность. Новый премьер успел заявить, что поддержка Украины при нем не изменится и останется "непоколебимой".

"Первые слова нового британского премьера Энди Бернема о поддержке Украины и обещании позвонить (Владимиру - ред.) Зеленскому. Достойный продолжатель дела Бориса Джонсона, похоронившего в марте 2022 (года - ред.) стамбульский мирный договор", - сказал Слуцкий.

По мнению парламентария, Лондон, очевидно, сохранит преемственность курса на продолжение "войны до последнего украинца" и оголтелую русофобию во внешней политике.