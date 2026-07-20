Скалони в слезах заявил, что готов покинуть сборную Аргентины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони допустил возможность ухода со своего поста после поражения в финале чемпионата мира.
- Сборная Испании победила команду Аргентины со счетом 1:0 в дополнительное время в финале чемпионата мира.
- Контракт Скалони рассчитан до конца 2026 года, и он планирует обсудить свое будущее с президентом Ассоциации футбола Аргентины.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони допустил свой уход с должности после поражения в финале чемпионата мира по футболу, который прошел в США, Канаде и Мексике.
Сборная Испании в воскресенье в финале победила команду Аргентины со счетом 1:0 в дополнительное время. Контракт Скалони рассчитан до конца 2026 года.
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"Мне нужно поговорить с президентом, у меня есть представление о том, чем я хочу заниматься. Я выполню свой контракт и подумаю. Я пока не уверен, не знаю, получится ли еще что-то подобное. Я благодарю президента Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапиа за то, что он здесь, в месте, о котором мы все мечтали. Мы отдавали все силы до самого последнего момента. Думаю, будет справедливо, если я уделю время тому, чтобы тщательно обдумать свое будущее", - приводит ESPN слова Скалони, который не смог сдержать слез на пресс-конференции.
Скалони 48 лет, он возглавляет сборную Аргентины с 2018 года и привел команду к победам на чемпионате мира (2022), в Кубке Америки (2021, 2024) и в "Финалиссиме" (2022).