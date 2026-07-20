СК нашел нарушения на газовой станции в Дагестане, где погиб человек

Краткий пересказ от РИА ИИ На газонакопительной станции в поселке Новый Хушет 16 февраля загорелась цистерна со сжиженным газом, в результате погиб оператор станции.

Следователи обнаружили многочисленные грубые нарушения требований промышленной безопасности при эксплуатации газонакопительной станции.

Расследование уголовного дела о нарушении требований промышленной безопасности завершено и направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

МАХАЧКАЛА, 20 июл - РИА Новости. Следователи нашли многочисленные грубые нарушения на газонакопительной станции на окраине Махачкалы, где в феврале при пожаре погиб человек, сообщил РИА Новости руководитель следственного управления СК РФ по Дагестану Александр Супрун.

На газонакопительной станции в поселке Новый Хушет 16 февраля загорелась цистерна со сжиженным газом, в результате погиб оператор станции. Из-за утечки газа из домов поблизости эвакуировали людей, на следующий день после перекачки газа жители вернулись в свои дома. По уголовному делу о нарушении требований промышленной безопасности был задержан директор организации, которой принадлежала станция.

В ходе расследования установлено, что директор коммерческой организации не обеспечил соблюдение требований безопасности при эксплуатации газонакопительной станции и перекачке сжиженного газа, отметил Супрун.

"В рамках расследования проведена пожарно-техническая экспертиза, которая подтвердила многочисленные грубые нарушения требований промышленной безопасности при эксплуатации объекта. Экспертами установлено, что на станции фактически эксплуатировалось значительно больше резервуаров для хранения сжиженного газа, чем было предусмотрено проектной документацией и зарегистрировано в государственном реестре опасных производственных объектов", – сказал Супрун.

Кроме того, уточнил он, некоторое технологическое оборудование было смонтировано с отклонениями от проекта и использовалось с нарушениями. Все эти нарушения свидетельствует о систематическом несоблюдении требований промышленной безопасности и отсутствии контроля за эксплуатацией опасного объекта, обратил внимание Супрун.