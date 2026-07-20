Рейтинг@Mail.ru
СК нашел нарушения на газовой станции в Дагестане, где погиб человек - РИА Новости, 20.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:30 20.07.2026
СК нашел нарушения на газовой станции в Дагестане, где погиб человек

СК нашел нарушения на газонакопительной станции в Махачкале, где погиб человек

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На газонакопительной станции в поселке Новый Хушет 16 февраля загорелась цистерна со сжиженным газом, в результате погиб оператор станции.
  • Следователи обнаружили многочисленные грубые нарушения требований промышленной безопасности при эксплуатации газонакопительной станции.
  • Расследование уголовного дела о нарушении требований промышленной безопасности завершено и направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.
МАХАЧКАЛА, 20 июл - РИА Новости. Следователи нашли многочисленные грубые нарушения на газонакопительной станции на окраине Махачкалы, где в феврале при пожаре погиб человек, сообщил РИА Новости руководитель следственного управления СК РФ по Дагестану Александр Супрун.
На газонакопительной станции в поселке Новый Хушет 16 февраля загорелась цистерна со сжиженным газом, в результате погиб оператор станции. Из-за утечки газа из домов поблизости эвакуировали людей, на следующий день после перекачки газа жители вернулись в свои дома. По уголовному делу о нарушении требований промышленной безопасности был задержан директор организации, которой принадлежала станция.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
Жителя Дагестана арестовали за убийство односельчанина
16 июля, 17:47
В ходе расследования установлено, что директор коммерческой организации не обеспечил соблюдение требований безопасности при эксплуатации газонакопительной станции и перекачке сжиженного газа, отметил Супрун.
"В рамках расследования проведена пожарно-техническая экспертиза, которая подтвердила многочисленные грубые нарушения требований промышленной безопасности при эксплуатации объекта. Экспертами установлено, что на станции фактически эксплуатировалось значительно больше резервуаров для хранения сжиженного газа, чем было предусмотрено проектной документацией и зарегистрировано в государственном реестре опасных производственных объектов", – сказал Супрун.
Кроме того, уточнил он, некоторое технологическое оборудование было смонтировано с отклонениями от проекта и использовалось с нарушениями. Все эти нарушения свидетельствует о систематическом несоблюдении требований промышленной безопасности и отсутствии контроля за эксплуатацией опасного объекта, обратил внимание Супрун.
Расследование уголовного дела уже завершено, оно направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, добавил собеседник агентства.
Суд - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
Браконьеру из Дагестана вынесли приговор за наезд на пограничника
13 июля, 21:44
 
ПроисшествияМахачкалаРоссияРеспублика ДагестанСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала