В Воронежской области ПВО уничтожила три украинских дрона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО уничтожили три БПЛА в Воронежской области.
- По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили три БПЛА в Воронежской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Гусев.
"Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над тремя районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены три беспилотных летательных аппарата. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал Гусев в канале на платформе "Макс".
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