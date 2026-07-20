Теннисистка из Египта выиграла турнир в Яссах на отказе Бадосы

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Египетская теннисистка Маяр Шериф обыграла Паулу Бадосу в финале турнира категории WTA 250 в Яссах (Румыния), призовой фонд которого превышает 245 тысяч евро.

Шериф 30 лет, она выиграла первый в сезоне и второй в карьере титул WTA. Бадоса является бывшей второй ракеткой мира, в активе 28-летней спортсменки четыре победы на турнирах под эгидой WTA.