Теннисистка из Египта выиграла турнир в Яссах на отказе Бадосы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Шериф обыграла Бадосу в финале турнира категории WTA 250 в Яссах.
- Встреча завершилась со счетом 6:3, 4:0 в пользу Шериф, после чего испанка отказалась от продолжения борьбы и снялась с матча.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Египетская теннисистка Маяр Шериф обыграла Паулу Бадосу в финале турнира категории WTA 250 в Яссах (Румыния), призовой фонд которого превышает 245 тысяч евро.
Встреча завершилась при счете 6:3, 4:0 в пользу 73-й ракетки мира Шериф. После этого испанка отказалась от продолжения борьбы и снялась с матча. Бадоса занимает 93-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменки провели на корте 1 час 10 минут.
Шериф 30 лет, она выиграла первый в сезоне и второй в карьере титул WTA. Бадоса является бывшей второй ракеткой мира, в активе 28-летней спортсменки четыре победы на турнирах под эгидой WTA.
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