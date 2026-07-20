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Теннисистка из Египта выиграла турнир в Яссах на отказе Бадосы - РИА Новости Спорт, 20.07.2026
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Теннис
 
12:31 20.07.2026 (обновлено: 12:37 20.07.2026)
Теннисистка из Египта выиграла турнир в Яссах на отказе Бадосы

Шериф обыграла Бадосу в финале турнира категории WTA 250 в Яссах

© СоцсетиЕгипетская теннисистка Маяр Шериф
Египетская теннисистка Маяр Шериф - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Соцсети
Египетская теннисистка Маяр Шериф. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шериф обыграла Бадосу в финале турнира категории WTA 250 в Яссах.
  • Встреча завершилась со счетом 6:3, 4:0 в пользу Шериф, после чего испанка отказалась от продолжения борьбы и снялась с матча.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Египетская теннисистка Маяр Шериф обыграла Паулу Бадосу в финале турнира категории WTA 250 в Яссах (Румыния), призовой фонд которого превышает 245 тысяч евро.
Встреча завершилась при счете 6:3, 4:0 в пользу 73-й ракетки мира Шериф. После этого испанка отказалась от продолжения борьбы и снялась с матча. Бадоса занимает 93-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменки провели на корте 1 час 10 минут.
Шериф 30 лет, она выиграла первый в сезоне и второй в карьере титул WTA. Бадоса является бывшей второй ракеткой мира, в активе 28-летней спортсменки четыре победы на турнирах под эгидой WTA.
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ТеннисСпортПаула БадосаЖенская теннисная ассоциация (WTA)Шериф
 
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