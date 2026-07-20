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Сборная России осталась на 35-м месте в рейтинге ФИФА - РИА Новости Спорт, 20.07.2026
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11:55 20.07.2026 (обновлено: 12:31 20.07.2026)
Сборная России осталась на 35-м месте в рейтинге ФИФА

Россия сохранила за собой 35-е место в рейтинге ФИФА, таблицу возглавили испанцы

© РИА Новости / Михаил Киреев | Перейти в медиабанкВалерий Карпин
Валерий Карпин - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Михаил Киреев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная России осталась на 35-м месте в рейтинге ФИФА с 1529,60 баллами.
  • Сборная Испании возглавила рейтинг ФИФА, став двукратным чемпионом мира.
  • Сборная Германии покинула первую десятку рейтинга после поражения в 1/16 финала от команды Парагвая.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Сборная России осталась на 35-м месте в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), новая версия которого опубликована в четверг на официальном сайте организации.
В активе российской команды 1529,60 балла. Рейтинг возглавили испанцы (1995,88), ставшие в воскресенье двукратными чемпионами мира. В финале они обыграли в дополнительное время (1:0) чемпионов 2022 года аргентинцев (1970,37), которые опустились на вторую позицию в рейтинге. Чемпионы мира 2018 года французы (1948,97) остались на третьей строчке. Бронзовые призеры первенства в США, Канаде и Мексике англичане сохранили за собой четвертую позицию (1922,83). Первую десятку покинула сборная Германии после поражения в 1/16 финала от команды Парагвая.
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Рейтинг ФИФА, версия от 20 июля:
1 (2). Испания - 1995,88 очка;
2 (1). Аргентина - 1970,37;
3 (3). Франция - 1948,97;
4 (4). Англия - 1922,83;
5 (6). Бразилия – 1804,92;
6 (7). Марокко – 1803,99;
7 (5). Португалия – 1787,85;
8 (9). Бельгия - 1778,36;
9 (8). Нидерланды – 1775,54;
10 (14). Мексика – 1754,30...
35 (36). Россия - 1529,60.
Следующее обновление рейтинга запланировано на 7 октября.
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