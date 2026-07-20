Рублев поднялся на 14-ю строчку в рейтинге АТР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Рублев поднялся с 16-й на 14-ю строчку в рейтинге АТР.
- Он выиграл первый титул в сезоне, став победителем турнира серии ATP 250 в шведском Бостаде.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Россиянин Андрей Рублев поднялся с 16-й на 14-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
На прошедшей неделе Рублев выиграл свой первый титул в сезоне, став победителем турнира серии ATP 250 в шведском Бостаде.
Первая десятка рейтинга осталась без изменений. Лидером остается итальянец Янник Синнер, лучший из россиян Даниил Медведев располагается на восьмой позиции.
Рейтинг ATP, версия от 20 июля:
1 (1). Янник Синнер (Италия) - 13450 баллов;
2 (2). Александр Зверев (Германия) - 8480;
3 (3). Карлос Алькарас (Испания) - 8160;
4 (4). Феликс Оже-Альяссим (Канада) - 4740;
5 (5). Алекс де Минаур (Австралия) - 4110;
6 (6). Бен Шелтон (США) - 3770;
7 (7). Новак Джокович (Сербия) - 3760;
8 (8). Даниил Медведев (Россия) - 3670;
9 (9). Флавио Коболли (Италия) - 3460;
10 (10). Тейлор Фриц (США) - 3365...
14 (16). Андрей Рублев (Россия) - 2380...
26 (26). Карен Хачанов (Россия) - 1780...
94 (96). Роман Сафиуллин (Россия) - 678.