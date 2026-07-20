Рейтинг@Mail.ru
Футболисты "Ротора" обыграли "СКА-Хабаровск" в матче Первой лиги - РИА Новости Спорт, 20.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
21:40 20.07.2026
Футболисты "Ротора" обыграли "СКА-Хабаровск" в матче Первой лиги

"Ротора" победил "СКА-Хабаровск" в матче Первой лиги

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкСтадион "Волгоград Арена" и композиционный центр памятника-ансамбля "Героям Сталинградской битвы", скульптура "Родина-мать зовёт!" на Мамаевом кургане в Волгограде
Стадион Волгоград Арена и композиционный центр памятника-ансамбля Героям Сталинградской битвы, скульптура Родина-мать зовёт! на Мамаевом кургане в Волгограде - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Волгоградский «Ротор» победил «СКА-Хабаровск» в матче второго тура футбольной Первой лиги со счетом 1:0.
  • Единственный мяч на 80-й минуте забил Александр Хубулов, реализовавший 11-метровый удар.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Волгоградский "Ротор" дома одержал победу над "СКА-Хабаровском" в матче второго тура футбольной Первой лиги.
Встреча прошла в понедельник в Волгограде и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 80-й минуте забил Александр Хубулов, реализовавший 11-метровый удар.
Первая лига
20 июля 2026 • начало в 19:30
Завершен
Ротор
1 : 0
СКА-Хабаровск
80‎’‎ • Aleksandr Khubulov (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Ротор" (3 очка) одержал первую победу в сезоне после поражения в стартовом туре. "СКА-Хабаровск" (0) проиграл оба матча.
В третьем туре "СКА-Хабаровск" на выезде сыграет с "Уфой" 26 июля, "Ротор" в гостях встретится с "КАМАЗом" из Набережных Челнов.
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
"Боль невыносима": Месси сделал заявление после финала ЧМ-2026
Вчера, 21:17
 
ФутболСпортРоторСКА-ХабаровскПервая Лига
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Испания
    Аргентина
    1
    0
  • Теннис
    Отменен
    П. Кудерметова
    А. Корнеева
  • Футбол
    Завершен
    Ротор
    СКА-Хабаровск
    1
    0
  • Футбол
    21.07 21:30
    Уолсолл
    Астон Вилла
  • Футбол
    21.07 22:00
    Ларн
    Црвена Звезда
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала