Стадион "Волгоград Арена" и композиционный центр памятника-ансамбля "Героям Сталинградской битвы", скульптура "Родина-мать зовёт!" на Мамаевом кургане в Волгограде

Краткий пересказ от РИА ИИ Волгоградский «Ротор» победил «СКА-Хабаровск» в матче второго тура футбольной Первой лиги со счетом 1:0.

Единственный мяч на 80-й минуте забил Александр Хубулов, реализовавший 11-метровый удар.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Волгоградский "Ротор" дома одержал победу над "СКА-Хабаровском" в матче второго тура футбольной Первой лиги.

Встреча прошла в понедельник в Волгограде и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 80-й минуте забил Александр Хубулов, реализовавший 11-метровый удар.

"Ротор" (3 очка) одержал первую победу в сезоне после поражения в стартовом туре. "СКА-Хабаровск" (0) проиграл оба матча.