Футболисты "Ротора" обыграли "СКА-Хабаровск" в матче Первой лиги

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Волгоградский «Ротор» победил «СКА-Хабаровск» в матче второго тура футбольной Первой лиги со счетом 1:0.
- Единственный мяч на 80-й минуте забил Александр Хубулов, реализовавший 11-метровый удар.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Волгоградский "Ротор" дома одержал победу над "СКА-Хабаровском" в матче второго тура футбольной Первой лиги.
Встреча прошла в понедельник в Волгограде и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 80-й минуте забил Александр Хубулов, реализовавший 11-метровый удар.
20 июля 2026 • начало в 19:30
Завершен
80’ • Aleksandr Khubulov (П)
"Ротор" (3 очка) одержал первую победу в сезоне после поражения в стартовом туре. "СКА-Хабаровск" (0) проиграл оба матча.
В третьем туре "СКА-Хабаровск" на выезде сыграет с "Уфой" 26 июля, "Ротор" в гостях встретится с "КАМАЗом" из Набережных Челнов.