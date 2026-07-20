Источник рассказал, сколько сенаторов примут участие в выборах в сентябре

Краткий пересказ от РИА ИИ В сентябре пройдут выборы, в которых примут участие 50 сенаторов: 39 участвуют в кампании в заксобрания регионов, а 11 — в выборах глав субъектов РФ.

По итогам сентябрьских выборов в Совет Федерации могут прийти около десяти новых сенаторов, при этом около 40 действующих сенаторов могут переподтвердить свои полномочия.

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Пятьдесят сенаторов примут участие в сентябрьских выборах, 39 – участвуют в избирательной кампании в заксобрания регионов и 11 – глав субъектов РФ, по итогам голосования в Совфед могут прийти около десяти новых представителей регионов, сообщил РИА Новости источник в Совете Федерации.

"Порядка десяти новых сенаторов могут прийти в Совет Федерации по итогам выборов в сентябре", - сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что всего в выборах примут участие 50 сенаторов, 39 – участвуют в избирательной кампании в заксобрания регионов и 11 – глав субъектов РФ.

По словам собеседника агентства, из действующих сенаторов кто-то не пойдет на выборы, кто-то может перейти в Госдуму. "Около 40 сенаторов могут переподтвердить свои полномочия", - сказал он.