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Источник рассказал, сколько сенаторов примут участие в выборах в сентябре - РИА Новости, 20.07.2026
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17:05 20.07.2026
Источник рассказал, сколько сенаторов примут участие в выборах в сентябре

Пятьдесят сенаторов примут участие в сентябрьских выборах

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В сентябре пройдут выборы, в которых примут участие 50 сенаторов: 39 участвуют в кампании в заксобрания регионов, а 11 — в выборах глав субъектов РФ.
  • По итогам сентябрьских выборов в Совет Федерации могут прийти около десяти новых сенаторов, при этом около 40 действующих сенаторов могут переподтвердить свои полномочия.
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Пятьдесят сенаторов примут участие в сентябрьских выборах, 39 – участвуют в избирательной кампании в заксобрания регионов и 11 – глав субъектов РФ, по итогам голосования в Совфед могут прийти около десяти новых представителей регионов, сообщил РИА Новости источник в Совете Федерации.
"Порядка десяти новых сенаторов могут прийти в Совет Федерации по итогам выборов в сентябре", - сообщил собеседник агентства.
Он отметил, что всего в выборах примут участие 50 сенаторов, 39 – участвуют в избирательной кампании в заксобрания регионов и 11 – глав субъектов РФ.
По словам собеседника агентства, из действующих сенаторов кто-то не пойдет на выборы, кто-то может перейти в Госдуму. "Около 40 сенаторов могут переподтвердить свои полномочия", - сказал он.
Единый день голосования пройдет 20 сентября.
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