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Россия в мае сохранила лидерство по поставкам нефти в Турцию - РИА Новости, 20.07.2026
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17:45 20.07.2026
Россия в мае сохранила лидерство по поставкам нефти в Турцию

Россия сохранила первое место среди поставщиков нефти в Турцию

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия в мае сохранила первое место среди поставщиков нефти и нефтепродуктов в Турцию, экспортировав более 1,65 миллиона тонн сырья и продукции.
  • Общий импорт нефти и нефтепродуктов в Турцию в мае вырос на 2,97% в годовом выражении и составил 4,09 миллиона тонн.
  • Внутренние продажи бензина в Турции в мае выросли на 11,43%, а продажи дизельного топлива снизились на 15,73%.
АНКАРА, 20 июл - РИА Новости. Россия в мае сохранила первое место среди поставщиков нефти и нефтепродуктов в Турцию, экспортировав в страну более 1,65 миллиона тонн сырья и продукции, следует из майского отраслевого отчета турецкого Управления по регулированию энергетического рынка (EPDK).
"Наибольший объем импорта сырой нефти и нефтепродуктов пришелся на Россию - 1 миллион 650 тысяч 193 тонны", - говорится в документе.
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Согласно отчету, на втором месте по поставкам находится Казахстан с 515,7 тысячи тонн, на третьем - США с 348,9 тысячи тонн.
Общий импорт нефти и нефтепродуктов в Турцию в мае вырос на 2,97% в годовом выражении и составил 4,09 миллиона тонн. При этом импорт сырой нефти увеличился на 7,29%, до 2,67 миллиона тонн, тогда как поставки дизельного топлива сократились на 27%, до 845,9 тысячи тонн.
Внутренние продажи бензина в Турции в мае выросли на 11,43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 522 тысяч тонн. Продажи дизельного топлива, напротив, снизились на 15,73%, а общий объем реализации нефтепродуктов сократился на 10,49%.
Экспорт нефтепродуктов из Турции в мае уменьшился на 1,07%, до 1,27 миллиона тонн. Вместе с тем экспорт авиационного топлива вырос на 33,73%, а судового топлива - на 45,2%.
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