Россия в мае сохранила лидерство по поставкам нефти в Турцию

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия в мае сохранила первое место среди поставщиков нефти и нефтепродуктов в Турцию, экспортировав более 1,65 миллиона тонн сырья и продукции.

Общий импорт нефти и нефтепродуктов в Турцию в мае вырос на 2,97% в годовом выражении и составил 4,09 миллиона тонн.

Внутренние продажи бензина в Турции в мае выросли на 11,43%, а продажи дизельного топлива снизились на 15,73%.

АНКАРА, 20 июл - РИА Новости. Россия в мае сохранила первое место среди поставщиков нефти и нефтепродуктов в Турцию, экспортировав в страну более 1,65 миллиона тонн сырья и продукции, следует из майского отраслевого отчета турецкого Управления по регулированию энергетического рынка (EPDK).

"Наибольший объем импорта сырой нефти и нефтепродуктов пришелся на Россию - 1 миллион 650 тысяч 193 тонны", - говорится в документе.

Согласно отчету, на втором месте по поставкам находится Казахстан с 515,7 тысячи тонн, на третьем - США с 348,9 тысячи тонн.

Общий импорт нефти и нефтепродуктов в Турцию в мае вырос на 2,97% в годовом выражении и составил 4,09 миллиона тонн. При этом импорт сырой нефти увеличился на 7,29%, до 2,67 миллиона тонн, тогда как поставки дизельного топлива сократились на 27%, до 845,9 тысячи тонн.

Внутренние продажи бензина в Турции в мае выросли на 11,43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 522 тысяч тонн. Продажи дизельного топлива, напротив, снизились на 15,73%, а общий объем реализации нефтепродуктов сократился на 10,49%.