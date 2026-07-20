"У нас трампизма нет": Роднина высказалась о ЧМ по футболу в России

Краткий пересказ от РИА ИИ Ирина Роднина заявила, что в России более взвешенно и ответственно готовят заявки на проведение крупных международных соревнований.

Трамп сообщил, что США хотели бы снова принять чемпионат мира по футболу, но уже без совместного проведения турнира с Мексикой и Канадой.

Роднина подчеркнула, что в России при рассмотрении возможных проектов будут тщательно взвешиваться все аргументы «за» и «против».

МОСКВА. 20 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию депутат Госдумы Ирина Роднина заявила РИА Новости, что в России более взвешенно и ответственно готовят заявки на проведение крупных международных соревнований, в отличие от президента США Дональда Трампа, пожелавшего сразу заполучить еще один чемпионат мира по футболу.

Ранее Трамп сообщил, что США хотели бы снова принять чемпионат мира по футболу, однако уже без совместного проведения турнира с Мексикой и Канадой, как это происходило в июне-июле нынешнего года. Россия принимала чемпионат мира в 2018 году. Матчи турнира прошли на 12 стадионах в 11 городах страны, а финал состоялся в московских "Лужниках".

"Мы отличаемся от Трампа тем, что в России очень взвешенно относимся к любому своему выдвижению, предложению и выражению взглядов. У нас этого "трампизма" нет, такого желания получить все и сразу", - сказала Роднина, отвечая на вопрос о возможности проведения в России чемпионата мира по футболу.

"Давайте реально оценивать сегодняшнюю ситуацию. Первый аспект – визовый, второй – финансовый, третий – политический. И когда (соответствующая) комиссия будет рассматривать наши возможные проекты, то перед принятием решения будет тщательно взвешивать все аргументы "за" и "против", - подчеркнула собеседница агентства.