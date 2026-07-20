Пятикратный обладатель "Золотого мяча" поставил лайк под публикацией в Instagram-аккаунте (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) испанского телешоу Espejo Publico с фрагментом выступления журналистки Пилар Родригес после полуфинального матча между сборными Аргентины и Англии (2:1). В нем она утверждает, что аргентинцы должны были вылететь на пять матчей раньше, если бы не помощь со стороны ФИФА, а также подчеркивает, что международная федерация является одной из самых коррумпированных организаций на земле.