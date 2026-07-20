Краткий пересказ от РИА ИИ
- Криштиану Роналду поставил лайк под публикацией в соцсетях с обвинениями Международной федерации футбола (ФИФА) в коррупционной связи с Аргентиной.
- Публикация была сделана в Instagram-аккаунте испанского телешоу Espejo Publico с фрагментом выступления журналистки Пилар Родригес, которая утверждает, что аргентинцы должны были вылететь на пять матчей раньше, если бы не помощь со стороны ФИФА.
- Сборная Португалии проиграла команде Испании в игре 1/8 финала, а испанцы затем обыграли аргентинцев в матче за титул.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Португалец Криштиану Роналду поставил лайк под публикацией в соцсетях с отрывком телешоу с обвинениями Международной федерации футбола (ФИФА) в коррупционной связи с Аргентиной.
Пятикратный обладатель "Золотого мяча" поставил лайк под публикацией в Instagram-аккаунте (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) испанского телешоу Espejo Publico с фрагментом выступления журналистки Пилар Родригес после полуфинального матча между сборными Аргентины и Англии (2:1). В нем она утверждает, что аргентинцы должны были вылететь на пять матчей раньше, если бы не помощь со стороны ФИФА, а также подчеркивает, что международная федерация является одной из самых коррумпированных организаций на земле.
Сборная Португалии 6 июля проиграла команде Испании (0:1) в игре 1/8 финала мирового первенства. Испанцы 19 июля обыграли аргентинцев в матче за титул (1:0), который прошел в Нью-Йорке.