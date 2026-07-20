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Путин сказал об учреждении Дня хоккея в России - РИА Новости Спорт, 20.07.2026
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13:56 20.07.2026 (обновлено: 15:19 20.07.2026)
Путин сказал об учреждении Дня хоккея в России

Владимир Путин подписал указ об установлении в России Дня хоккея 22 декабря

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин постановил праздновать День хоккея в России 22 декабря.
  • Цель установления Дня хоккея — его популяризация и развитие.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин постановил праздновать День хоккея в России 22 декабря, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"В целях популяризации и развития хоккея постановляю: установить День хоккея и отмечать его 22 декабря", - говорится в тексте указа.
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