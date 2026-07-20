Путин сказал об учреждении Дня хоккея в России

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин постановил праздновать День хоккея в России 22 декабря, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

"В целях популяризации и развития хоккея постановляю: установить День хоккея и отмечать его 22 декабря", - говорится в тексте указа.