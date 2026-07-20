Путин поздравил игроков и тренеров с Международным днем шахмат

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил шахматистов и тренеров с Международным днем шахмат, выразив гордость за богатую историю, традиции отечественной шахматной школы, а также легендарных победителей и чемпионов, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Поздравляю вас с Международным днем шахмат. Этот древний интеллектуальный вид спорта пользуется популярностью во всем мире, объединяет вокруг своих идеалов и ценностей представителей разных возрастов и поколений, национальностей и культур. Он воспитывает в человеке умение логически мыслить и быстро принимать верные решения, целеустремленность и выдержку. И конечно, мы по праву гордимся богатой историей и замечательными традициями отечественной шахматной школы, именами легендарных победителей и чемпионов", - говорится в поздравлении российского лидера.