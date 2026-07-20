Путин поздравил игроков и тренеров с Международным днем шахмат

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин поздравил шахматистов и тренеров с Международным днем шахмат.
- Он отметил богатую историю и традиции отечественной шахматной школы, а также подчеркнул внимание к сбережению и развитию творческого наследия выдающихся гроссмейстеров.
- Президент отметил, что по всей стране открываются шахматные секции, школы и клубы, проводятся масштабные турниры и фестивали.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил шахматистов и тренеров с Международным днем шахмат, выразив гордость за богатую историю, традиции отечественной шахматной школы, а также легендарных победителей и чемпионов, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с Международным днем шахмат. Этот древний интеллектуальный вид спорта пользуется популярностью во всем мире, объединяет вокруг своих идеалов и ценностей представителей разных возрастов и поколений, национальностей и культур. Он воспитывает в человеке умение логически мыслить и быстро принимать верные решения, целеустремленность и выдержку. И конечно, мы по праву гордимся богатой историей и замечательными традициями отечественной шахматной школы, именами легендарных победителей и чемпионов", - говорится в поздравлении российского лидера.
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Путин отметил, что сбережению и развитию уникального творческого наследия выдающихся гроссмейстеров уделяется серьезное внимание. Как уточнил президент, по всей стране открываются профильные секции, школы и клубы, проводятся масштабные, в том числе международные, шахматные турниры и фестивали. А главное, по словам Путина, за шахматной доской собирается все больше юношей и девушек, студентов, школьников.
"Уверен, что нынешний праздник пройдет в атмосфере честного соперничества и дружеского общения, послужит популяризации шахмат", - заключил президент.
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