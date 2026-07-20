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В Приангарье в ДТП погиб настоятель храма Святой Троицы - РИА Новости, 20.07.2026
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19:27 20.07.2026 (обновлено: 19:36 20.07.2026)
В Приангарье в ДТП погиб настоятель храма Святой Троицы

В Приангарье в ДТП погиб настоятель храма Святой Троицы Вячеслав Пушкарев

© Фото : МВД38/MAXПоследствия ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля в Иркутской области
Последствия ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото : МВД38/MAX
Последствия ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля в Иркутской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Настоятель храма Святой Троицы села Хомутово Вячеслав Пушкарев погиб в ДТП в Приангарье.
  • Вечером 20 июля на Байкальском тракте на подъезде к поселку Листвянка произошло ДТП с участием туристического автобуса и внедорожника Mitsubishi Pajero.
  • В результате столкновения погиб 59-летний водитель внедорожника, травмы пассажиров автобуса не угрожают жизни.
ИРКУТСК, 20 июл - РИА Новости. Настоятель храма Святой Троицы села Хомутово Вячеслав Пушкарев погиб в ДТП в Приангарье, сообщает Иркутская епархия.
Губернатор Приангарья Игорь Кобзев ранее сообщил, что вечером 20 июля на Байкальском тракте на подъезде к поселку Листвянка произошло ДТП с участием туристического автобуса и внедорожника. В результате столкновения автомобиля Mitsubishi Pajero и автобуса на месте погиб 59-летний водитель внедорожника. Водителю и пассажирам автобуса медицинская помощь на месте не потребовалась. Однако позже несколько туристов вызвали скорую помощь. В больнице зафиксированы травмы, не угрожающие жизни. СК проводит доследственную проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
"С прискорбием сообщаем, что сегодня вечером, 20 июля, в автокатастрофе на 60-м году жизни погиб настоятель храма в честь Святой Троицы села Хомутово протоиерей Вячеслав Пушкарев", - говорится в сообщении Иркутской епархии на платформе "Макс".
Отец Вячеслав был известен в регионе своей активной гражданской позицией. Он окончил Тобольскую духовную семинарию и Киевскую духовную академию, преподавал на отделении религиоведения и политологии Иркутского государственного университета, вел активную миссионерскую деятельность. За свою работу протоиерей Вячеслав Пушкарев был награжден орденами Сергия Радонежского II и III степени, а также рядом других церковных и государственных наград.
У погибшего остались жена и семеро детей.
 
ПроисшествияЛиствянкаИгорь КобзевСледственный комитет России (СК РФ)Иркутский государственный университет
 
 
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