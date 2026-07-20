В Приангарье в ДТП погиб настоятель храма Святой Троицы

Отец Вячеслав был известен в регионе своей активной гражданской позицией. Он окончил Тобольскую духовную семинарию и Киевскую духовную академию, преподавал на отделении религиоведения и политологии Иркутского государственного университета, вел активную миссионерскую деятельность. За свою работу протоиерей Вячеслав Пушкарев был награжден орденами Сергия Радонежского II и III степени, а также рядом других церковных и государственных наград.