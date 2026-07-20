В Петербурге задержали мужчину, открывшего стрельбу из травмата

Краткий пересказ от РИА ИИ В Санкт-Петербурге 46-летний мужчина ранил из травматического пистолета двух человек в ходе конфликта во дворе.

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, другой — в состоянии средней тяжести.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, ранившего из травматического пистолета двух мужчин, с которыми он повздорил во дворе, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Согласно сообщению ведомства, в воскресенье вечером очевидец сообщил в полицию Кировского района о драке и звуках стрельбы на проспекте Народного Ополчения.

"На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые задержали 46-летнего мужчину. Установлено, что в ходе внезапно возникшего конфликта он произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в двоих мужчин", – говорится в сообщении.

Отмечается, что один из пострадавших госпитализирован в тяжелом состоянии, другой – в состоянии средней тяжести.