В Петербурге задержали мужчину, открывшего стрельбу из травмата

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Санкт-Петербурге 46-летний мужчина ранил из травматического пистолета двух человек в ходе конфликта во дворе.
- Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, другой — в состоянии средней тяжести.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, ранившего из травматического пистолета двух мужчин, с которыми он повздорил во дворе, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Согласно сообщению ведомства, в воскресенье вечером очевидец сообщил в полицию Кировского района о драке и звуках стрельбы на проспекте Народного Ополчения.
"На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые задержали 46-летнего мужчину. Установлено, что в ходе внезапно возникшего конфликта он произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в двоих мужчин", – говорится в сообщении.
Отмечается, что один из пострадавших госпитализирован в тяжелом состоянии, другой – в состоянии средней тяжести.
Пока в отношении задержанного составлен административный протокол, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в ГУМВД.
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