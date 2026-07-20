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В Петербурге задержали мужчину, открывшего стрельбу из травмата - РИА Новости, 20.07.2026
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11:14 20.07.2026
В Петербурге задержали мужчину, открывшего стрельбу из травмата

В Петербурге задержали мужчину, открывшего стрельбу из травмата во время ссоры

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Санкт-Петербурге 46-летний мужчина ранил из травматического пистолета двух человек в ходе конфликта во дворе.
  • Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, другой — в состоянии средней тяжести.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, ранившего из травматического пистолета двух мужчин, с которыми он повздорил во дворе, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Согласно сообщению ведомства, в воскресенье вечером очевидец сообщил в полицию Кировского района о драке и звуках стрельбы на проспекте Народного Ополчения.
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"На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые задержали 46-летнего мужчину. Установлено, что в ходе внезапно возникшего конфликта он произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в двоих мужчин", – говорится в сообщении.
Отмечается, что один из пострадавших госпитализирован в тяжелом состоянии, другой – в состоянии средней тяжести.
Пока в отношении задержанного составлен административный протокол, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в ГУМВД.
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