Паредес играл за Аргентину с переломом ребра на ЧМ

Паредесу 32 года. На чемпионате мира капитан аргентинского клуба "Бока Хуниорс" провел семь матчей, в двух из которых вышел на поле со скамейки запасных, и не отметился результативными действиями.

В воскресенье сборная Испании в дополнительное время со счетом 1:0 обыграла аргентинцев в финальном матче, который прошел в Нью-Йорке. Паредес появился на поле на 52-й минуте. После финального свистка бывший футболист петербургского "Зенита" сначала схватил за шею испанца Эрика Гарсию, а потом уложил Гави на газон и порвал ему манишку запасного игрока. Аргентинцу была показана красная карточка.