Паредес играл за Аргентину с переломом ребра на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес выступал на чемпионате мира по футболу с переломом ребра.
- Из-за травмы Паредесу было тяжело дышать, а болевые ощущения усиливались по ходу турнира.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес выступал на чемпионате мира по футболу с переломом ребра, сообщает Bolavip.
По информации источника, футболист получил повреждение более недели назад. Отмечается, что из-за травмы Паредесу было тяжело дышать, а болевые ощущения усиливались по ходу турнира. Сообщается, что медицинский штаб и тренерский состав сборной Аргентины вместе с самим игроком приняли решение не раскрывать информацию о состоянии полузащитника, чтобы соперники не могли использовать повреждение в ходе игр.
Паредесу 32 года. На чемпионате мира капитан аргентинского клуба "Бока Хуниорс" провел семь матчей, в двух из которых вышел на поле со скамейки запасных, и не отметился результативными действиями.
В воскресенье сборная Испании в дополнительное время со счетом 1:0 обыграла аргентинцев в финальном матче, который прошел в Нью-Йорке. Паредес появился на поле на 52-й минуте. После финального свистка бывший футболист петербургского "Зенита" сначала схватил за шею испанца Эрика Гарсию, а потом уложил Гави на газон и порвал ему манишку запасного игрока. Аргентинцу была показана красная карточка.