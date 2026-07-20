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Паредес играл за Аргентину с переломом ребра на ЧМ - РИА Новости Спорт, 20.07.2026
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Футбол
 
20:10 20.07.2026 (обновлено: 20:17 20.07.2026)
Паредес играл за Аргентину с переломом ребра на ЧМ

Bolavip: футболист сборной Аргентины Паредес выступал на ЧМ с переломом ребра

© REUTERS / Amanda PerobelliЛеандро Паредес
Леандро Паредес - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© REUTERS / Amanda Perobelli
Леандро Паредес. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес выступал на чемпионате мира по футболу с переломом ребра.
  • Из-за травмы Паредесу было тяжело дышать, а болевые ощущения усиливались по ходу турнира.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес выступал на чемпионате мира по футболу с переломом ребра, сообщает Bolavip.
По информации источника, футболист получил повреждение более недели назад. Отмечается, что из-за травмы Паредесу было тяжело дышать, а болевые ощущения усиливались по ходу турнира. Сообщается, что медицинский штаб и тренерский состав сборной Аргентины вместе с самим игроком приняли решение не раскрывать информацию о состоянии полузащитника, чтобы соперники не могли использовать повреждение в ходе игр.
Паредесу 32 года. На чемпионате мира капитан аргентинского клуба "Бока Хуниорс" провел семь матчей, в двух из которых вышел на поле со скамейки запасных, и не отметился результативными действиями.
В воскресенье сборная Испании в дополнительное время со счетом 1:0 обыграла аргентинцев в финальном матче, который прошел в Нью-Йорке. Паредес появился на поле на 52-й минуте. После финального свистка бывший футболист петербургского "Зенита" сначала схватил за шею испанца Эрика Гарсию, а потом уложил Гави на газон и порвал ему манишку запасного игрока. Аргентинцу была показана красная карточка.
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