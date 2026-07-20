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Футболисты сборной Испании всю неделю ныли о судействе, заявил Отаменди - РИА Новости Спорт, 20.07.2026
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Футбол
 
09:38 20.07.2026
Футболисты сборной Испании всю неделю ныли о судействе, заявил Отаменди

Отаменди: футболисты Испании всю неделю перед матчем жаловались на судейство

© REUTERS / Evan VucciСборная Испании с Кубком мира по футболу
Сборная Испании с Кубком мира по футболу - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© REUTERS / Evan Vucci
Сборная Испании с Кубком мира по футболу
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Николас Отаменди заявил Родри, что футболисты сборной Испании на протяжении недели перед матчем жаловались на судейство в пользу аргентинцев.
  • Сборная Испании победила команду Аргентины со счетом 1:0 в дополнительное время и выиграла чемпионат мира.
  • Футболисты сборной Аргентины совершили 25 фолов в матче против сборной Испании и были наказаны шестью желтыми карточками.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Защитник сборной Аргентины Николас Отаменди по окончании финала чемпионата мира заявил полузащитнику испанцев Родри, что футболисты европейской сборной на протяжении недели перед матчем жаловались на судейство в пользу аргентинцев.
Сборная Испании в воскресенье в финале победила команду Аргентины со счетом 1:0 в дополнительное время и выиграла чемпионат мира в США, Канаде и Мексике. Испанцы во второй раз стали чемпионами мира.
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"Перестань болтать, идиот, вы всю неделю плакали. Ты и (Эмерик) Лапорт, оба. Это не круто, вы плакали из-за судей, приятель. Разве ты не видел, что Лапорт сказал на этой неделе?" - приводит слова Отаменди в ходе перепалки издание Marca.
До игры Лапорт заявил, что зачастую грубые и безрассудные действия аргентинцев остаются не замеченными и не наказуемыми арбитрами, отметив, что в финале будет многое зависеть от судейства.
Согласно статистическому порталу Opta, футболисты сборной Аргентины совершили 25 фолов в матче против сборной Испании и были наказаны шестью желтыми карточками. На третьей компенсированной ко второму тайму минуте после второго предупреждения поле покинул полузащитник команды Энцо Фернандес. В победном финале 2022 года с французами сборная Аргентины 26 раз нарушила правила.
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