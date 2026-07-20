Краткий пересказ от РИА ИИ Николас Отаменди заявил Родри, что футболисты сборной Испании на протяжении недели перед матчем жаловались на судейство в пользу аргентинцев.

Сборная Испании победила команду Аргентины со счетом 1:0 в дополнительное время и выиграла чемпионат мира.

Футболисты сборной Аргентины совершили 25 фолов в матче против сборной Испании и были наказаны шестью желтыми карточками.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Защитник сборной Аргентины Николас Отаменди по окончании финала чемпионата мира заявил полузащитнику испанцев Родри, что футболисты европейской сборной на протяжении недели перед матчем жаловались на судейство в пользу аргентинцев.

Сборная Испании в воскресенье в финале победила команду Аргентины со счетом 1:0 в дополнительное время и выиграла чемпионат мира в США, Канаде и Мексике. Испанцы во второй раз стали чемпионами мира.

"Перестань болтать, идиот, вы всю неделю плакали. Ты и (Эмерик) Лапорт, оба. Это не круто, вы плакали из-за судей, приятель. Разве ты не видел, что Лапорт сказал на этой неделе?" - приводит слова Отаменди в ходе перепалки издание Marca.

До игры Лапорт заявил, что зачастую грубые и безрассудные действия аргентинцев остаются не замеченными и не наказуемыми арбитрами, отметив, что в финале будет многое зависеть от судейства.