В Воронежской области объявили беспилотную опасность

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Тревога в связи с угрозой беспилотного удара объявлена в Нововоронеже и Острогожском районе Воронежской области, включены системы оповещения, сообщил губернатор Александр Гусев.

Губернатор рекомендовал жителям зайти в помещения, отойти от окон, а всех, кто увидит БПЛА, призвал уйти из зоны его видимости и позвонить по телефону 112.