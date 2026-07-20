В Воронежской области объявили беспилотную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Нововоронеже и Острогожском районе Воронежской области объявлена тревога в связи с угрозой удара БПЛА.
- Губернатор Александр Гусев рекомендовал жителям зайти в помещения, отойти от окон и не находиться в зоне видимости БПЛА, а также призвал звонить по телефону 112 при обнаружении беспилотника.
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Тревога в связи с угрозой беспилотного удара объявлена в Нововоронеже и Острогожском районе Воронежской области, включены системы оповещения, сообщил губернатор Александр Гусев.
"Внимание! Нововоронеж и Острогожский район — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения", – написал Гусев в своем канале на платформе "Макс".
Губернатор рекомендовал жителям зайти в помещения, отойти от окон, а всех, кто увидит БПЛА, призвал уйти из зоны его видимости и позвонить по телефону 112.