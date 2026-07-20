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В Воронежской области объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 20.07.2026
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12:51 20.07.2026
В Воронежской области объявили беспилотную опасность

На территории Воронежской области объявили беспилотную опасность

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета ЗРК "Тор-М2"
Боевая работа расчета ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
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Боевая работа расчета ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Нововоронеже и Острогожском районе Воронежской области объявлена тревога в связи с угрозой удара БПЛА.
  • Губернатор Александр Гусев рекомендовал жителям зайти в помещения, отойти от окон и не находиться в зоне видимости БПЛА, а также призвал звонить по телефону 112 при обнаружении беспилотника.
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Тревога в связи с угрозой беспилотного удара объявлена в Нововоронеже и Острогожском районе Воронежской области, включены системы оповещения, сообщил губернатор Александр Гусев.
"Внимание! Нововоронеж и Острогожский район — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения", – написал Гусев в своем канале на платформе "Макс".
Губернатор рекомендовал жителям зайти в помещения, отойти от окон, а всех, кто увидит БПЛА, призвал уйти из зоны его видимости и позвонить по телефону 112.
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
Силы ПВО сбили 12 беспилотников, летевших к Москве
Вчера, 03:19
 
БезопасностьВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)
 
 
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