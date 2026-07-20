Онищенко назвал средний возраст рождения первого ребенка в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Средний возраст рождения первого ребенка в России составляет около 30 лет, а в Европе — 34 года.
- Женщины часто стремятся получить образование, утвердиться в профессии и бизнесе до рождения ребенка.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Средний возраст, в котором женщины в России рожают первого ребенка, составляет около 30 лет, при этом в Европе аналогичный показатель составляет 34 года, сообщил в интервью РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Академик добавил, что такая ситуация обоснована современными условиями жизни: женщины все чаще хотят до рождения ребенка получить образование, утвердиться в профессии и бизнесе.
"И потом, когда она уже почувствовала, что имеет устойчивый доход, она начинает обращаться к тому, чтобы родить ребенка", - заключил Онищенко.
Онищенко назвал среднюю продолжительность жизни в России
12 февраля, 01:36