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Онищенко назвал средний возраст рождения первого ребенка в России - РИА Новости, 20.07.2026
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07:56 20.07.2026
Онищенко назвал средний возраст рождения первого ребенка в России

Онищенко: средний возраст рождения первого ребенка в России составляет 30 лет

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкГеннадий Онищенко
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Средний возраст рождения первого ребенка в России составляет около 30 лет, а в Европе — 34 года.
  • Женщины часто стремятся получить образование, утвердиться в профессии и бизнесе до рождения ребенка.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Средний возраст, в котором женщины в России рожают первого ребенка, составляет около 30 лет, при этом в Европе аналогичный показатель составляет 34 года, сообщил в интервью РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"Сегодня женщина в Европе рожает впервые в 34 года, а у нас где-то в 30 лет", - сказал Онищенко.
Академик добавил, что такая ситуация обоснована современными условиями жизни: женщины все чаще хотят до рождения ребенка получить образование, утвердиться в профессии и бизнесе.
"И потом, когда она уже почувствовала, что имеет устойчивый доход, она начинает обращаться к тому, чтобы родить ребенка", - заключил Онищенко.
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ОбществоЕвропаРоссияГеннадий ОнищенкоРоссийская академия наукРоссийская академия образования
 
 
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