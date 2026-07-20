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СМИ рассказали, что произошло на границе Эстонии с Россией - РИА Новости, 20.07.2026
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15:17 20.07.2026 (обновлено: 15:30 20.07.2026)
СМИ рассказали, что произошло на границе Эстонии с Россией

The Sun: британские солдаты в Эстонии отрабатывают удары по Санкт-Петербургу

© AP Photo / Sergei GritsПушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага
Пушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© AP Photo / Sergei Grits
Пушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британские военнослужащие на территории Эстонии проводят учения по отработке ударов беспилотниками по Санкт-Петербургу, пишет The Sun.
  • Дальность полета используемого британскими солдатами беспилотника Nyan составляет более 240 километров.
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Британские военнослужащие на территории Эстонии проводят учения по отработке ударов беспилотниками по Санкт-Петербургу, пишет The Sun.
«
"В ходе учения мы проверяли, может ли беспилотник отсюда достигнуть Санкт-Петербурга", — рассказал изданию военный с базы в эстонском городе Тапе.
В публикации отметили, что дальность полета используемого британскими солдатами беспилотника Nyan составляет более 240 километров.
Президент России Владимир Путин заявлял, что НАТО, наращивая свои военные бюджеты, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Он также указывал, что для этого используются лживые заявления о якобы угрозе со стороны России, с помощью которых западные элиты выколачивают деньги из налогоплательщиков и объясняют свои ошибки в экономике.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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