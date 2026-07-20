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США перекладывают на Европу часть военных расходов НАТО, считает эксперт - РИА Новости, 20.07.2026
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13:59 20.07.2026
США перекладывают на Европу часть военных расходов НАТО, считает эксперт

Громыко: США перекладывают на Европу значительную часть военных расходов НАТО

© Фото : пресс-служба Дирекции Форума "Петербургский диалог"Директор Института Европы РАН Алексей Громыко
Директор Института Европы РАН Алексей Громыко - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото : пресс-служба Дирекции Форума "Петербургский диалог"
Директор Института Европы РАН Алексей Громыко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор Института Европы РАН Алексей Громыко выразил мнение о том, что США стратегически выходят из Европы и перекладывают на союзников значительную часть военных расходов.
  • Военные расходы европейских членов НАТО и Канады в 2025 году увеличились на 20%, что составляет 139 миллиардов долларов.
  • США намерены сократить число бомбардировщиков, истребителей, военных кораблей, подводных лодок и ударных дронов в Европе.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты стратегически выходят из Европы и перекладывают на союзников значительную часть военных расходов, происходит европеизация НАТО, такое мнение выразил директор Института Европы РАН, член-корреспондент РАН Алексей Громыко.
"Происходит европеизация НАТО. Штаты стратегически выходят из Европы. Они перекладывают на союзников в Европе большую часть расходов, (хотя - ред.) не собираются их бросать в конвенциональном плане, в плане обычных вооружений", - сказал Громыко на пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
Громыко привел данные о росте военных расходов европейских членов альянса и Канады: в 2025 году они увеличились на 20% за год.
"Вот эти только 20% - это 139 миллиардов долларов. В 2026 ожидается, что все члены НАТО, кроме США, поднимут свои расходы где-то еще на 70 миллиардов долларов", - отметил эксперт.
По его словам, к 2030 году НАТО без США и Канады планирует тратить 800 миллиардов долларов в год.
Громыко также отметил, что США намерены сократить число бомбардировщиков, истребителей, военных кораблей, подводных лодок и ударных дронов в Европе, а Пентагон уже начал ревизию эффективности размещения американских сил.
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