Краткий пересказ от РИА ИИ Директор Института Европы РАН Алексей Громыко выразил мнение о том, что США стратегически выходят из Европы и перекладывают на союзников значительную часть военных расходов.

Военные расходы европейских членов НАТО и Канады в 2025 году увеличились на 20%, что составляет 139 миллиардов долларов.

США намерены сократить число бомбардировщиков, истребителей, военных кораблей, подводных лодок и ударных дронов в Европе.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты стратегически выходят из Европы и перекладывают на союзников значительную часть военных расходов, происходит европеизация НАТО, такое мнение выразил директор Института Европы РАН, член-корреспондент РАН Алексей Громыко.

"Происходит европеизация НАТО . Штаты стратегически выходят из Европы . Они перекладывают на союзников в Европе большую часть расходов, (хотя - ред.) не собираются их бросать в конвенциональном плане, в плане обычных вооружений", - сказал Громыко на пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня".

Громыко привел данные о росте военных расходов европейских членов альянса и Канады: в 2025 году они увеличились на 20% за год.

"Вот эти только 20% - это 139 миллиардов долларов. В 2026 ожидается, что все члены НАТО, кроме США, поднимут свои расходы где-то еще на 70 миллиардов долларов", - отметил эксперт.

По его словам, к 2030 году НАТО без США и Канады планирует тратить 800 миллиардов долларов в год.