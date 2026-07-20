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В Якутии задержали пособников аферистов, обокравших вдову участника СВО - РИА Новости, 20.07.2026
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13:42 20.07.2026 (обновлено: 14:00 20.07.2026)
В Якутии задержали пособников аферистов, обокравших вдову участника СВО

МВД: в Якутии задержали двух иностранцев, укравших деньги у вдовы участника СВО

© Фото : МВД по Республике Саха (Якутия)/MAXДеньги, похищенные мошенниками у вдовы участника СВО в Якутии
Деньги, похищенные мошенниками у вдовы участника СВО в Якутии - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото : МВД по Республике Саха (Якутия)/MAX
Деньги, похищенные мошенниками у вдовы участника СВО в Якутии
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Якутии задержали двух иностранцев, помогавших дистанционным мошенникам похитить более 8,7 миллиона рублей у вдовы участника СВО.
  • Мошенники убедили женщину обналичить все деньги, выплаченные ей в виде компенсации за погибшего мужа, и передать их лжеоперативнику спецслужб.
  • 26-летний подозреваемый выступал в роли курьера-дроппера, а 19-летний — выполнял роль оперативника спецслужб, которому вдова передавала обналиченные деньги.
УЛАН-УДЭ, 20 июл - РИА Новости. Двух иностранцев, помогавших дистанционным мошенникам похитить более 8,7 миллиона рублей у вдовы участника СВО, задержали в Якутии, сообщает МВД по республике.
По данным ведомства, потерпевшей по делу стала 27-летняя вдова военнослужащего из Амурской области, мать троих малолетних детей. В июне женщина обратилась в полицию, заявив, что лишилась 8 миллионов 740 тысяч рублей в результате мошеннической схемы. По данному факту полиция возбудила уголовное дело.
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"Общение с мошенниками началось со звонка, поступившего якобы с военкомата. Далее к обману вдовы подключились из "Росфинмониторинга" и "ФСБ". Женщину убедили обналичить все деньги, выплаченные ей в виде компенсации за погибшего мужа, и передать лжеоперативнику спецслужб. В мае текущего года вдова передала свыше 4 миллионов рублей курьеру мошенников, а вторую половину денег, составляющую примерно такую же сумму, передала в июне", - говорится в сообщении.
Полиция установила и задержала двоих граждан ближнего зарубежья. Установлено, что 26-летний подозреваемый выступал в роли курьера-дроппера. Он дважды прилетал в Тынду через аэропорты "Толмачево" и "Чульман", забирал деньги в тайнике и возвращался обратно тем же путем, делав новый тайник с деньгами в Новосибирской области.
Второй фигурант – 19-летний молодой человек, который выполнял роль оперативника спецслужб, именно ему вдова передавала обналиченные деньги. При этом, по информации МВД по республике, мошенники терпеливо ждали, когда вдова получит разрешение органов опеки на снятие средств со счета ребенка, мотивируя это покупкой жилья.
Уточняется, что в отношении обоих задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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