Мирра Андреева продолжает лидировать в чемпионской гонке WTA

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мирра Андреева сохранила лидерство в чемпионской гонке WTA.
- Алина Корнеева поднялась на 23 позиции и идет 108-й после того, как дошла до полуфинала турнира категории WTA 250 в Афинах.
- Первая десятка чемпионской гонки WTA осталась без изменений, несмотря на то что теннисистки не принимали участие в турнирах на прошедшей неделе.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Первая ракетка России Мирра Андреева сохранила лидерство в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которой опубликована на официальном сайте организации.
На прошедшей неделе россиянка не принимала участие в турнирах, как и остальные теннисистки в первой десятке, которая осталась без изменений.
Дошедшая до полуфинала турнира категории WTA 250 в Афинах Алина Корнеева поднялась на 23 позиции и идет 108-й (281 очко).
Чемпионская гонка WTA, версия от 20 июля:
- 1 (1). Мирра Андреева (Россия) - 4999;
- 2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) - 4945;
- 3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) - 4627;
- 4 (4). Каролина Мухова (Чехия) - 4270;
- 5 (5). Элина Свитолина (Украина) - 4116;
- 6 (6). Джессика Пегула (США) - 3950;
- 7 (7). Линда Носкова (Чехия) - 3674;
- 8 (8). Кори Гауфф (США) - 3484;
- 9 (9). Марта Костюк (Украина) - 3275;
- 10 (10). Виктория Мбоко (Канада) - 2393;
- 15 (15). Диана Шнайдер (Россия) - 1685...
- 20 (20). Анна Калинская (Россия) - 1490...
- 37 (36). Екатерина Александрова (Россия) - 872.