Мирра Андреева продолжает лидировать в чемпионской гонке WTA

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Первая ракетка России Мирра Андреева сохранила лидерство в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которой опубликована на официальном сайте организации.

На прошедшей неделе россиянка не принимала участие в турнирах, как и остальные теннисистки в первой десятке, которая осталась без изменений.