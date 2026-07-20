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Мирра Андреева продолжает лидировать в чемпионской гонке WTA - РИА Новости Спорт, 20.07.2026
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Теннис
 
07:50 20.07.2026 (обновлено: 07:51 20.07.2026)
Мирра Андреева продолжает лидировать в чемпионской гонке WTA

Россиянка Мирра Андреева продолжает лидировать в чемпионской гонке WTA

© Фото : Социальные сети Мирры АндреевойМирра Андреева
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото : Социальные сети Мирры Андреевой
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мирра Андреева сохранила лидерство в чемпионской гонке WTA.
  • Алина Корнеева поднялась на 23 позиции и идет 108-й после того, как дошла до полуфинала турнира категории WTA 250 в Афинах.
  • Первая десятка чемпионской гонки WTA осталась без изменений, несмотря на то что теннисистки не принимали участие в турнирах на прошедшей неделе.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Первая ракетка России Мирра Андреева сохранила лидерство в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которой опубликована на официальном сайте организации.
На прошедшей неделе россиянка не принимала участие в турнирах, как и остальные теннисистки в первой десятке, которая осталась без изменений.
Дошедшая до полуфинала турнира категории WTA 250 в Афинах Алина Корнеева поднялась на 23 позиции и идет 108-й (281 очко).
Чемпионская гонка WTA, версия от 20 июля:
  • 1 (1). Мирра Андреева (Россия) - 4999;
  • 2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) - 4945;
  • 3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) - 4627;
  • 4 (4). Каролина Мухова (Чехия) - 4270;
  • 5 (5). Элина Свитолина (Украина) - 4116;
  • 6 (6). Джессика Пегула (США) - 3950;
  • 7 (7). Линда Носкова (Чехия) - 3674;
  • 8 (8). Кори Гауфф (США) - 3484;
  • 9 (9). Марта Костюк (Украина) - 3275;
  • 10 (10). Виктория Мбоко (Канада) - 2393;
  • 15 (15). Диана Шнайдер (Россия) - 1685...
  • 20 (20). Анна Калинская (Россия) - 1490...
  • 37 (36). Екатерина Александрова (Россия) - 872.
Российская теннисистка Алина Корнеева - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
Россиянка Корнеева поднялась на 15 позиций в рейтинге WTA
Вчера, 07:47
 
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