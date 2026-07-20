Проект о "российской полке" могут распространить на детские товары

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минпромторг рассматривает возможность распространить "российскую полку" на детские товары, рассказал замглавы ведомства Иван Куликов.
- По его словам, министерство работает над созданием более благоприятных условий для отечественных предприятий, включая пилотные механизмы поддержки производства и продвижения детских игрушек.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Минпромторг России рассматривает возможность распространить "российскую полку" после запуска механизма на детские товары, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга Иван Куликов.
"Ключевым инструментом здесь должен стать законопроект "о российской полке", который обяжет субъекты торговли устанавливать минимальную долю продукции российских производителей на полках в торговых сетях и на маркетплейсах. Этот механизм предоставит производителям маркетинговые преференции и позволит уравнять их в этом вопросе с зарубежными конкурентами. После запуска механизма мы проработаем вопрос его распространения на детские товары, включая игры и игрушки", - сказал он.
Куликов отметил, что преобладание на полках импортных товаров характерно для многих сегментов. Минпромторг со своей стороны последовательно работает над созданием более благоприятных условий для российских предприятий. Так, в текущем году прорабатывается возможность запуска пилотных механизмов поддержки - продвижение детских игр на маркетплейсах и субсидия на производство детских игрушек с анимационными образами.