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Проект о "российской полке" могут распространить на детские товары - РИА Новости, 20.07.2026
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10:37 20.07.2026
Проект о "российской полке" могут распространить на детские товары

Минпромторг может включить детские товары в проект о "российской полке"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкИгрушка Чебурашка
Игрушка Чебурашка - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минпромторг рассматривает возможность распространить "российскую полку" на детские товары, рассказал замглавы ведомства Иван Куликов.
  • По его словам, министерство работает над созданием более благоприятных условий для отечественных предприятий, включая пилотные механизмы поддержки производства и продвижения детских игрушек.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Минпромторг России рассматривает возможность распространить "российскую полку" после запуска механизма на детские товары, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга Иван Куликов.
"Ключевым инструментом здесь должен стать законопроект "о российской полке", который обяжет субъекты торговли устанавливать минимальную долю продукции российских производителей на полках в торговых сетях и на маркетплейсах. Этот механизм предоставит производителям маркетинговые преференции и позволит уравнять их в этом вопросе с зарубежными конкурентами. После запуска механизма мы проработаем вопрос его распространения на детские товары, включая игры и игрушки", - сказал он.
Куликов отметил, что преобладание на полках импортных товаров характерно для многих сегментов. Минпромторг со своей стороны последовательно работает над созданием более благоприятных условий для российских предприятий. Так, в текущем году прорабатывается возможность запуска пилотных механизмов поддержки - продвижение детских игр на маркетплейсах и субсидия на производство детских игрушек с анимационными образами.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.
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