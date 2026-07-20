Проект о "российской полке" могут распространить на детские товары

"Ключевым инструментом здесь должен стать законопроект "о российской полке", который обяжет субъекты торговли устанавливать минимальную долю продукции российских производителей на полках в торговых сетях и на маркетплейсах. Этот механизм предоставит производителям маркетинговые преференции и позволит уравнять их в этом вопросе с зарубежными конкурентами. После запуска механизма мы проработаем вопрос его распространения на детские товары, включая игры и игрушки", - сказал он.